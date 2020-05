Maju Mantilla regresó a la actuación en la piel de ‘Inés’ en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. Aclara que no es la villana, pero como toda mujer toma decisiones equivocadas y tiene un conflicto amoroso con dos hermanos. La también conductora cuenta que su esposo, Gustavo Salcedo, no se pone celoso con las escenas románticas y no ve la novela, pero sí la apoya totalmente en su carrera.

“La novela ha empezado muy bien. Todos los actores estábamos esperando el estreno porque nos habían dicho que sería en octubre, pero finalmente se dio antes”, dijo Maju.

Tu personaje, Inés, vive un triángulo amoroso con dos hermanos...

Sí, ella es una diseñadora de modas y llega de viaje con Paolo (Pablo Heredia) de Argentina, pero hace 10 años había conocido al hermano, a Camilo (George Slebi), y se había enamorado de él. Luego Camilo le dijo que se iba a casar porque su pareja estaba embarazada, entonces todo cambió y como que ella se olvidó de él.

Lo ‘choteó’...

Es que Inés es una mujer muy independiente, libre de espíritu, no le gustan las ataduras, no piensa en tener hijos. Toma sus propias iniciativas, pero tiene un punto débil y es ese amor pasional por Camilo.

Tendrá que decidir entre el amor y la pasión...

Inés quiere mucho a Paolo, pero ahora que ha regresado al Perú y ha visto a su hermano, la situación cambió. No sabemos cómo va terminar todo esto, pero de hecho no lo ha olvidado.

¿Y tu esposo, Gustavo, no se ha puesto celoso por las escenas románticas?

Bueno, siempre nos comunicamos y él sabía que iba a hacer ese tipo de escenas, tampoco es que diga ‘no hay problema’... él me dice que me apoya, sabe que es mi trabajo. Es muy comprensivo en ese sentido, te soy sincera, no ve televisión. Lo único que puede ver son noticias y punto, porque trabaja tanto que no tiene tiempo para hacer otras cosas y el tiempo libre lo dedica a nosotros, a sus hijos y a hacer deporte.

Entonces él no ve la novela...

No, él no ve la novela… pero igual sabe que hay sus escenas románticas, solo que no las ve porque en ese momento tiene que hacer sus ejercicios y otras cosas relacionadas con su trabajo.

Maju Mantilla y su nuevo personaje en la telenovela 'Te volveré a encontrar'

Digamos que te apoya en todo...

Sí, igual él no me conoció siendo actriz. Él se ha acoplado a todo esto.

¿Se conocieron cuando eras modelo?

Sí, me conoció siendo modelo, después entré a la televisión y luego me encaminé por la actuación. Y él ha asumido que esto es realmente lo que quiero y está bien.

Mucho se habla del tema de Paolo Guerrero, quien dijo que no estaría con Alondra si, como parte de una escena, se besara con otro. ¿Tú dejarías que alguien condicione tu carrera?

No quisiera responder a eso como para que se vuelva como un debate y se malinterprete. Yo lo único que te puedo decir es que Alondra, aparte de ser una mujer bella, es muy inteligente. Se preparó, le puso mucha dedicación, tiene bastante talento e imagino que también tiene otros objetivos en su vida. Tiene su propia empresa, seguro quiere que crezca y se siente feliz. Ella ha dicho que es feliz de esta manera, haciendo sus cosas. Y lo importante es que se vea así porque la felicidad la puedes transmitir en todo lo que hagas.

¿Lo importante es hacer lo que te haga sentir bien?

Tienes que hacer lo que te apasiona, lo que te haga feliz. Imagínate vivir arrepintiéndote y renegando por cosas que no quisiste hacer.

¿O dejar pasar una oportunidad por otras personas?

Ella está siendo igual, tiene bastante trabajo, muchas cosas por hacer… la gente, a veces, piensa que si no lo públicas en redes no lo hiciste, no lo sientes. Pienso que ahora todos creen que las redes son una vitrina para exponer tu vida por completo y no es así.

¿Quieres seguir tu carrera en la actuación?

Yo empecé con ‘VBQ’ con Pro TV y cuando estábamos grabando ‘Te volveré a encontrar’, que fue hace como dos años, estaba con varias cosas porque tenía el programa de televisión, grabando la novela y estudiando actuación. Me he dado cuenta un poquito tarde de que me gusta la actuación, pero no importa, nunca es tarde. Uno aprende y hay papeles para todos.

Hasta te hemos visto de mala...

Antes que empiece la novela me preguntaban si iba a ser nuevamente la mala, pero no es papel de villana. Es una mujer que no se da cuenta de que toma algunas decisiones equivocadas, que sufre, que la pasa mal, que se enamora.

Hablando de otro tema, ¿cómo estas pasando la cuarentena?, pues tienes dos hijos pequeños...

También me he convertido en profesora. Mi hijo mayor que tiene 7 años está en segundo de primaria. Y a Luna María, que está en preprimaria, le mandan jueguitos, canciones para que repita o letras para que aprenda el abecedario.

¿En la casa es más difícil?

Sí, acá tienes todo a la mano, hay mucha distracción, se desconcentran, hay que estar detrás... hay que armarnos de bastante paciencia y así estamos todos los padres, y agradecemos a los profesores por el compromiso que vienen realizando para llevar la educación a otro nivel, ahora que es virtual.