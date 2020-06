‘Fue un capítulo muy fuerte’, dijo Maju Mantilla sobre las escenas en que se descubre la infidelidad de su personaje, ‘Inés’, y ‘Camilo’ (George Slebi) en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. Esto ocasionó que ‘Paolo’ (Pablo Heredia) abandonara a su esposa al enterarse que lo traicionó con su hermano.

Maju, salió a la luz el video donde se descubrió el engaño de ‘Inés’ y ‘Camilo’.

Sí, qué terrible. Fue un capítulo muy fuerte para todos. Principalmente para los protagonistas de este video y ahora la historia de cada pareja se va a destruir, van a sufrir bastante.

Como sucede cuando descubres una infidelidad, una mentira...

Exacto, porque cuando hay problemas en la pareja, de repente tienes alguna sospecha. Pero cuando crees firmemente en quien está a tu lado, te olvidas de eso y lo que haces es tratar de reconstruir tu relación y fortalecerla como lo venían haciendo ‘Camilo’ con ‘Antonella’ y ‘Paolo’ con ‘Inés’. Pero ahora que fueron descubiertos todo va a cambiar.

¿La gente cómo ha recibido a ‘Inés’?, a lo mejor ahora te van odiar un poquito más.

(Risas)... igual en una novela vas a encontrar de todo y me he dado cuenta que en el Perú y, me imagino, que en varias partes del mundo la gente vive tanto la novela o cualquier tipo de ficción, que a veces piensa que así es el actor en la vida normal. Es parte también de que se sienta tan real las actuaciones y las propias historias porque estas cosas pasan en la vida real.

Me imagino que hay televidentes que quieren que ‘Inés’ se quede con ‘Camilo’.

Sí, puede ser, pero hay otros que no... no sabemos qué va a pasar, cuál será el destino de cada pareja.

Desde su estreno han liderado la sintonía.

Estamos muy contentos. Igual el encendido ha bajado, también respetamos la decisión de las personas porque hay variedad para todos. La gente ve televisión, de repente un video por internet, alguna serie, pero agradecemos a quienes se han encariñado y les ha gustado mucho la novela’.