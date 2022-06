La conductora de ‘En boca de todos’, Maju Mantilla, quien fue Miss Perú 2004, aconsejó a la nueva reina de belleza Alessia Rovegno que sea fuerte ante las críticas que ha surgido debido a su coronación.

Mantilla recibió a Alessia en el programa ‘En boca de todos’ y se animó a darle algunos consejos para que pueda superar este momento y celebrar este gran momento que está viviendo.

“Tiene una gran responsabilidad y por supuesto esa responsabilidad es un compromiso grande para el país. Tienes una muy buena preparación que va a seguir de acá camino al concurso. No te preocupes de que las críticas siempre van a haber, pero las críticas te tienen que hacer más fuerte y te tienen que dar más poder para seguir adelante”, le dijo la conductora.

Tras la presentación de Alessia Rovegno en el magazine de las tardes de América Televisión, Maju Mantilla solicitó al público respetar a todas las reinas de belleza, independientemente de su color de ojos, pelo o piel “todos somos peruanos”.

“Toda competencia es complica, ella está yendo a un concurso muy importante, que yo no he tenido de poder porque yo fui al Miss Mundo, sin embargo, lo importante es que ella se sienta feliz de lo que ha hecho, que sepa que ese compromiso es tan grande, que le pondrán el 100%, estoy segura de eso... Su madre Bárbara Cayo dijo que era tímica, y cuando yo empecé era muy tímida, incluso la gente decía cómo podía concursar siendo tan tímida, pero yo me transformaba en el escenario”, sostuvo Maju Mantilla.

“Debemos respetar a todas las reinas, somos un país diverso, todos somos peruanos. No importan el color de ojos, pelo o piel que tengamos, todos somos peruanos. Así que apoyemos y respetamos a cada una de las candidatas”, agregó la exMiss Perú 2004.

