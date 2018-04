VBQ: Maju Mantilla sorprendió a todos en el final de 'Ven Baila Quinceañera' [FOTOS]

El final de la tercera temporada de ‘Ven baila quinceañera, empezando a vivir’, tuvo un muy buen rating al lograr 23 puntos y una de las escenas más comentadas en redes sociales fue la de Maju Mantilla (Mónica) al aparecer, vestida de novia, para casarse con ‘Piero’ (Nicola Porcella).

En redes han comentado mucho el final, impactó la expresión de tu rostro, dicen que asustó...

Muchas gracias, en esta temporada tuve una corta participación, pero estoy contenta.

Y ya se viene la cuarta parte porque el final quedó abierto...

Esperemos que sí, no sabría decirte ya que ahora estamos grabando ‘Te volveré a encontrar’ y sé que también hay otro proyectos.

Por su parte, el actor Luis Baca dijo que el último capítulo de la telenovela fue tan fuerte que tuvo que prevenir a su familia de ‘su muerte’.

“El final de la tercera temporada ha sido fuerte y tuvo que llamar a mi padre, porque tengo hermanitos pequeños, para que les advierta de las imágenes que verían de mi muerte. Luego, toda mi familia me llamó muy emocionada”, contó el actor.

¿Ya no aparecerá tu personaje en la cuarta entrega?

No, pero me gustaría que haya una cuarta temporada. Además, quisiera conocer el futuro de ‘Rossy’ (Luciana Fuster) quien quedó embarazada.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.