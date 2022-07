Malú Costa manifestó que le apena ver la ‘guerra’ mediática entre Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pues dijo que le hace recordar al tiempo en que estaba enfrentada con el padre de su hija, el empresario Víctor Cubas.

Malú, ¿qué te parece la situación de Melissa con el ‘Gato’?

Pucha, la verdad que es terrible. Me enteré por unas amigas y me hizo recordar a la época en la que estaba en pleitos con el papá de mi hija, en verdad... es bien triste. Gracias a Dios que ahora estamos en paz, después de la pandemia hemos tenido claridad, estamos viviendo una vida tranquila y mi hija está contenta porque está disfrutando de su papá. Eso no tiene precio. Es bastante triste lo que está pasando (entre Melissa y Cuba), me da pena y recuerdo el pasado que viví .

El Poder Judicial ha dispuesto que Rodrigo Cuba no se acerque a su hija, mientras dura la investigación por el presunto delito de agresión sexual contra la pequeña...

Es un tema bien delicado y me da mucha pena.

¿Esperas que la situación llegue a buen puerto entre ambos?

Claro que sí. El tiempo hará que las heridas se curen, que se calme la situación y ojalá que nadie más se meta por el bienestar de la niña. Buenas vibras para ambos y ojalá llegue la paz pronto.

RODRIGO CUBA NO SE DA POR VENCIDO

Melissa Paredes tiene el primer triunfo ante Rodrigo Cuba, luego que la Fiscalía de la Nación decidiera no proceder con la denuncia que le interpuso su exesposo por el presunto delito de chantaje luego que se revelara un audio donde hablan de un supuesto daño a su hija. El futbolista decidió romper su silencio.

“ No pierde quien cae, sino quien deja de luchar . Tras semanas difíciles volvimos con triunfo y con ganas de que los últimos seis meses del año sean mejores. Caer está permitido, levantarse es obligatorio . Hay que luchar siempre por lo que se ama. ¡Vamos Boys””, dijo el pelotero.