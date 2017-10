Maluma interpreta 'El Cantante', de Héctor Lavoe, y en redes lo destruyen [VIDEO]

Maluma causó la indignación de los fanáticos de Héctor Lavoe en las redes sociales. ¿Por qué? El artista colombiano interpretó nada menos que 'El Cantante', tema del popular artista puertorriqueño.



Todo empezó luego de que Maluma publicara un video en Instagram en el que muestra su interpretación. "Yo soy su cantante hasta que ustedes quieran. #LatinGrammy Acoustic Sessions @latingrammys", escribió el colombiano como leyenda del clip.



Pero los comentarios no demoraron en llegar. Y es que para muchos seguidores de Lavoe, Maluma no solo cantó mal el tema, sino que le faltó el respeto a la memoria de Héctor Lavoe.



"¿Pero que falta de respeto es esta? Lo mínimo que deberías hacer es borrar este video por respeto a la memoria del gran Lavoe. Con esto de seguro debe estar revolcándose en su tumba. Deja de faltarle el respeto a la salsa. O sea no te bastó con hacer la versión salsa de esa porquería de 'Felices los 4' que ahora haces esto? y dime que más viene? Para estar preparada, no?!!", comentó un furioso admirador de Lavoe.



"Héctor Lavoe es el cantante de los cantantes, tú solo eres un 'artista' de paso que en poco tiempo quedará en el olvido...ya lo verás", escribió otro usuario.



Otros lo acusaron de desentonar y hasta de "malograr" la canción de Lavoe. Lo cierto es que el video de Maluma ha superado los 182 mil 'Me gusta' en Instagram.



Yo soy su cantante hasta que ustedes quieran. #LatinGrammy Acoustic Sessions @latingrammys Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 11:48 PDT