SE PRONUNCIA. Sheyla Rojas rompió su silencio y se refirió a su relación con Maluma, luego de haber recibido una lluvia de críticas por comentar una transmisión en vivo del popular cantante.

“Tengo que reconocer que me metí a un live, es uno de mis artistas favoritos, yo me considero una seguidora de Maluma y yo, misma fan, me metí a comentar, no entiendo qué tanta alacara”, dijo la rubia presentadora de ‘Estás en Todas'.

Asimismo, se refirió a los rumores sobre un posible romance con el colombiano, a los que incluso contribuyó su propia amiga Paula Manzanal. “Hay muchas personas que crean historias y van más alla de cosas que no tienen ninguna prueba...Hay que ser un poquito más inteligentes”, dijo Sheyla Rojas contra sus críticos.

Sheyla Rojas habla de su relación con Maluma | Estás en Todas | TROME

La conductora aseguró que si tuviera la intención de mantener una relación con Maluma, no lo evidenciaría en una transmisión en vivo. “Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, se defendió.

Finalmente, aseguró que se ‘cuida muchísimo’ y que a pesar que le han inventado romances, nada se llega a comprobar finalmente. “Ponen fotos mías pero no tienen pruebas y patinan y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas, pero yo de verdad me río y me lo tomo de la mejor manera”.