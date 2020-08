Por: Carla Chévez

‘Malumo’ (Miguel Moreno) arribó en su avión privado desde Miami al Perú para seguir celebrando el triunfo del Bayern sobre el ‘París’ de Neymar y devolverle el ‘dardo’ ahora que el garoto se luce con su expareja Natalia Barulich cantando su éxito Hawái. El ‘parce’ agarró la avenida Faucett y llegó hasta La Perla, donde el maestro Miguel Cáceres le ‘retocó’ los tatuajes’ y charló con Trome sobre el ‘partidor’, la ‘distinguida dama’ y ‘La Shey’, a quien llama de cariño ‘fiesta infantil’.

Malumo, el dicho ‘el que ríe al último ríe mejor’ te cae como anillo al dedo, pues el ‘París’ de Neymar perdió ante el equipo alemán.

Así es mi ‘parce’, eso estaba más ‘cantao’ que mi canción Hawái, ahora ríete pues, je, je, je.

Al ‘garoto’ no le debe quedar ganas de cantar tu tema con sus compañeros...

Imagínate, cantando en mi ‘pepa’ cuando escribí esa canción para ellos, par de traidores. Yo pensaba que le gustaba mi tema, pero la que le gustó fue mi mujer, estoy pensando hacer una canción para ellos y el videoclip lo grabaré en puerto Supe porque siempre supe que ella me sería infiel con este ‘amarra bola’, perdedor, pa’ ganador mi ‘parce’ Cuevita y no me contradiga porque me pongo berraco.

Pero te ‘achicaste’ porque cerraste tu cuenta en Instagram cuando ‘Ney’ cantó tu tema con sus amigos.

Nunca me ‘achico’, a menos que me haya tomado una caja de ‘chilindrinas’ y ahí si tengo que correr por la próstata. Lo que pasa es que unos hackers de la avenida Wilson me ‘blindaron’ la cuenta, pero por solidaridad porque ya estaba muy ‘adornado’. Y al único ‘Ney’ que le tengo miedo es a Ney Guerrero, el productor de Magaly, porque esos te ‘ampayan’ hasta en el baño de tu casa.

Natalia era tu ‘bobo’, pero ahora se luce muy cariñosa con Ney en portadas de revistas. Aunque cantas ‘Felices los 4’, ¿no ‘atracas’ esto en la vida real?

¿Era mi bobo? El bobo era yo por confiar en ella entregándole mi corazón, dedicándole mis canciones, aunque cuando uno está con el corazón roto compone mejor, sino que lo diga Tony Rosado. A propósito Natalia, ya te olvidé, ya te olvidé... distinguida dama. Señorita periodista, jamás pensé ser protagonista de mi éxito ‘Felices los 4’.

La ‘Shey’, cuando hiciste tu vivo, te mandó mensajito. Acá dicen que la rubia parece un avión, ¿qué opinas?

¿La ‘Shey’ me mandó saludo? Pues gracias mi ‘parce’, es una señorita muy guapa. Me han contado que le dicen Poder Judicial de su país porque tiene varios ‘arreglos’, también me dicen que su última ‘chapa’ es Mercado Caquetá porque sus ‘pechugas’ son falsas. ¿En el Perú le dicen avión? Debe ser porque vuela alto o por el aceite.

Con la ‘Shey’ son amigos desde ‘Combate’, pero ustedes son bien cercanos, aunque sus amigas dicen que ‘figurita repetida ya no llena álbum’.

Bueno, sí la conozco, lo que pasa es que no estoy seguro porque la que conocí en ‘Combate’ parecía tarifa de telefónica, o sea plana, y ahora ¿sabes qué parece? Parece una fiesta infantil porque tiene globos por todas partes. ¡Cómo ha desarrollado Shey Shey!... y no soy figurita repetida porque yo trabajo, no como sus ex que eran como sus guardaespaldas, solo trabajan bajo amenaza de muerte.

¿Qué canción le dedicarías a ‘Shey’ y Natalia?

A la ‘Shey’ la canción del maestro Rubén Blades, ‘Chica plástica’, y a Natalia, ‘Y qué tiene él que no tenga yo’ de Antonio Cartagena… ¡muchacha!

Malumo, la ’ Shey’ festejó su cumpleaños, ¿le regalaste la champaña?

¿Su cumpleaños? Espero que la haya pasado bien, seguro que sí porque al menos ‘keke’ no faltó.

¿Qué hiciste con las fotos que tenías con Neymar cuando le cantaste en su cumpleaños?

La foto que tenía con Neymar ya la corté y está como fondo de mi bull cuando lanzo mis dardos, un cariño. Y sí es cierto que canté en su cumpleaños, pero qué iba a imaginar ‘parce’, que cuando le dije cierra los ojos para que apagues la velita y pide un deseo, estaba deseando a mi mujer.

Malumo y Sheyla Rojas en producción con Trome

Especialistas sostienen que esta pandemia no solo trajo el coronavirus, también el ‘partivirus’. ¿Estás de acuerdo?

Es cierto, se está esparciendo el ‘partivirus’, por eso no le presento mi enamorada a nadie y menos los llevo a mi casa, porque para ese virus no hay cura ni con todas las vacunas que se están probando.

La última, ¿qué canción le dedicarías a Neymar?

Ahí va una sin ninguna carga de resentimiento, ni siquiera un ápice de ira.... ‘Neymar, Neymarcito, Neymar CTM’.