Sacó las garras. La mamá de Angie Jibaja se sintió mortificada por un comentario que recibió su hija en su cuenta de Instagram tras el intento de feminicidio que sufrió.

La usuaria pidió que cierren el instagram de Angie Jibaja y que sea internada. Además, opinó que no deberían devolverle la custodia de los menores hasta que muestre una real recuperación de su adicción a las drogas.

"Esta situación donde ella fue víctima no es excusa para quitarle responsabilidades ni darle los niños a una mujer desequilibrada, ojalá pronto se recupere de verdad y si dice quererla de verdad menos Instagram y más ocuparse de internarla y no defender sus actitudes”, indicó la usuaria en la mencionada red social.

La señora Maggie Liza indicó que el ataque contra Angie Jibaja fue un intento de feminicidio y que la modelo dio negativo a un examen toxicológico. “#NiUnaMenos, sabes lo que significa? ¿Sabes leer? Es lo que estás haciendo, gracias a Dios le hicieron un examen toxicológico y salió negativo”.

SE SIENTE CULPABLE

En el programa de Lady Guillén, la mamá de Angie Jibaja afirmó sentirse culpable porque fue ella quien le pidió que regresé a casa de Ricardo Márquez porque la modelo no tenía donde vivir.

“Yo le pedí a Angie que se quede ahí porque no había dónde se quede, por eso le pedí que se quedara en la casa de él. Ella se quería mudar y yo le dije que no porque no había plata para que se mude, por eso ella estaba ahí y yo le insistí para que se quede ahí”, dijo entre lágrimas de desesperación por no poder estar al lado de la ‘chica de los tatuajes’.

Asimismo, doña Maggie contó que en un primer momento, Ricardo Márquez la llamó para pedirle la fecha de nacimiento de Angie, lo que le pareció extraño. “Empecé a llamarlo y no me contestó más (...) de ahí me llamó la amiga, diciendo que Angie se había disparado jugando”, contó.

Según Tengo algo qué decirte, la mamá de Angie Jibaja aseguró que el policía en retiro es amigo suyo de hace muchos años y tiene condiciones previas que agravan su estado de salud como asma, hipertensión y diabetes. Además, contó que estuvo internado en el Larco Herrera por un tema psiquiátrico.

