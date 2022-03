Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse respecto a relación del chico reality y Luciana Fuster, esto luego que se especulara en el programa “Amor y Fuego” que no aprobaba este romance.

“Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre sí aceptó la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella etc., etc.”, señaló la progenitora del ‘Pato’ al inicio de su comunicado.

La madre del ‘Guerrero’ descartó que se lleve mal con la influencer, y agregó que espera seguir conociéndola. “Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis cuatro hijos y Luciana no será la excepción”, añade.

Verónica Costa pidió parar los ataques en contra de Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

La defiende de ataques:

Si bien reconoció que han cenado juntas en una ocasión, Verónica Costa dejó muy claro que respalda a Luciana Fuster, por lo que está en contra de los ataques en su contra

“Hemos cenado una vez que fue el día que me la presentó Patricio y estoy segura, que abran muchas oportunidades más. Pido no inventen cosas, pido respeto, pero sobre todo pido empatía para una mujer que a su corta edad viene siendo criticada de una forma que no es la correcta”, finalizó.

Recordemos que Luciana Fuster descartó recientemente que se lleve mal con las hermanas gemelas de Patricio Parodi, y, por el contrario, dijo que ya conoció a toda su familia.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, manifestó en una ocasión a América Espectáculos.

