El empresario Renzo Costa se convertirá en padre de gemelos a sus 49 años. El popular ‘Rey de los cueros’ pronto tendrá en sus brazos a sus bebés, fruto de su relación con su novia Thalía Alva.

Tras la celebración de su baby shower, su madre Marina Aurora Bustamante recurrió a su cuenta personal de Instagram para dejar un emotivo mensaje a la pareja.

Marina resaltó que nunca antes había visto tan feliz a su hijo y aprovechó para agradecer a Thalía por convertirla en abuela. “Gracias, queridos hijos por darme esta inmensa alegría. Thali dulce, Renzo amoroso, nunca te vi tan feliz. Nuestras familias unidas, abuelos por primera vez, a la espera con mucho amor. No saben lo emocionada que estoy ¿Se nota?”, se lee.

Además, su post fue acompañado con un video en el que mostró imágenes de la celebración del baby shower de sus nietos, quienes se llamarán Renato y Rodrigo.

Marina enterneció a sus seguidores, quienes recurrieron a los comentarios para felicitarla y desearle lo mejor a su hijo y su novia. “Felicidades, su mundo cambiará completamente, será mucho más feliz”, “Felicidades y bendiciones a los futuros papis y abuelitos”, “Felicidades. para todos....el regalo más grande multiplicado en 2 lindas vida”, “Felicidades para toda su familia por la llegada de sus angelitos”, “Lindos los niños que están en camino y serán recibidos con mucho amor”, son algunas reacciones.

Renzo Costa le envía mensaje a Brunella Horna por su ‘matri’

¡SE PRONUNCIA! Renzo Costa y Brunella Horna fueron pareja por cuatro años; sin embargo, pasaron por altos y bajos, y finalmente terminaron el 2017. Ahora, el empresario fue consultado sobre el matrimonio de su ex con Richard Acuña y se animó a enviarle un corto mensaje.

“(¿Qué le deseas a Brunella?) Ah lo mejor a ella y a todos los que se casen ”, expresó a Amor y Fuego. La expareja ya no guarda ningún tipo de contacto y la misma ‘Baby Brune’ reveló que el empresario le fue infiel varias veces.

Incluso, en una ocasión, en América Hoy, le preguntaron sobre su exparejas y la rubia tuvo un comentario contundente. “Qué me voy a recordar, no me acuerdo ni de su nombre ni de su cara”, dijo.

