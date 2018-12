Mamá de Isabel Acevedo es acusada de golpear a vecinas en la vía pública | VIDEO

La madre de Isabel Acevedo , Rosa Arenas, fue acusada de agredir y a dos de sus vecinas en la vía pública. La suegra de Christian Domínguez protagoniza un escándalo que involucra arañazos e insultos.

El programa 'En Exclusiva' fue el encargado de revelar el encontrón que tuvo una de las vecinas con la madre de Isabel Acevedo por dejar mal estacionada su camioneta.

Mariana Benítez y María Mendoza son las vecinas que acusan a la suegra de Christian Domínguez de insultarlas en presencia de menores de edad.

En uno de los videos, aparentemente, la madre de Isabel Acevedo y agrede a una de las vecinas en la vía pública. La presunta agraviada mostró las consecuencias del enfrentamiento.

"Llega la señora y otra señora más, y me dice 'Oye, conc...da, mueve tu carro', yo no dije nada porque estaba con mi hija de 5 años, pero me insultó. Luego esperé 20 minutos, dejé a mi hija y la encaré, 'ahora sí, dígame lo que me dijo. Ahí es cuando comenzó todo. Me ha golpeado en mi cuello, en mis brazos'", relató la supuesta agraviada.