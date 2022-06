El seleccionado Luis Advíncula no está pasando por un buen momento luego que fallara un penal en el repechaje que disputó Perú con Australia rumbo al Mundial de Qatar 2022. El futbolista sorprendió el último lunes 13 de junio al revelar que se retiraba de la ‘Blanquirroja’, sin embargo, su madre Felicia Castrillón lo negó.

En comunicación con el programa ‘América Hoy’, Doña Felicia remarcó que su hijo está consternado ante el ‘error’ que cometió y que definió nuestra clasificación a Qatar. Precisó que ella también tiene un sinsabor por lo que prefiere ya no hablar de fútbol.

“ Mi hijo se puso a llorar y a mí me hizo llorar también viendo el partido. Ya no quiero ni acordarme ya , ahorita estoy muy triste la verdad. Ahora, por lo menos dos días que mi hijo ya no... Mi hijo no va a hablar. Ahorita, te lo juro que no tengo ganas de hablar nada de fútbol ”, comentó.

En esa línea, admitió que el pelotero está “deprimido” por la reciente situación de la selección nacional y que por eso se ha lanzado a anunciar su retiro, pero lo descartó.

“No, no, no. Yo opino que él ahorita está dolido pues. Ahorita está deprimido, está con cólera porque no quiere hablar con nadie. Yo le he escrito, no me ha respondido ”, puntualizó.

Mamá de Luis Advíncula tras derrota de Perú

BOCA JUNIORS PLANEA DAR VACACIONES A ADVÍNCULA

La selección peruana perdió el repechaje ante Australia en la ronda de penales y la tristeza se reflejó en cada uno de los integrantes del plantel. No obstante, hubo uno jugador en especial que no encontraba consuelo: Luis Advíncula no pudo contener el llanto y quedó tendido sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan.

El lateral derecho había fallado su disparo y se quebró al consumarse la derrota de la ‘Blanquirroja’, que se despidió del sueño de ir al Mundial Qatar 2022. Debido a estas circunstancias, el desgaste de ‘Bolt’ no solo ha sido físico, sino también emocional, razón por la cual en Boca Juniors analizan la posibilidad de darle un tiempo de vacaciones, para que pueda descansar tranquilamente antes de volver a las canchas .

Según informa Olé, Sebastián Battaglia, entrenador del club argentino, y su comando técnico estuvieron al pendiente de las actuaciones de Advíncula y de Carlos Zambrano, quienes son habituales titulares en el ‘Xeneize’. Y tras la derrota de Perú, desde un punto de vista anímico, los futbolistas podrían quedar liberados.