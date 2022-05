QUÉ FUERTE. Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se enlazó en vivo en el programa de ‘América Hoy’ y tuvo un duro enfrentamiento con la conductora Janet Barboza. La señora le increpó a la ‘rulitos’ por las críticas constantes a su hija y no a Rodrigo Cuba.

“ Así como tú siempre sacas tus conclusiones y discúlpame, pero siempre soy directa, y estoy cansada que siempre ataques a mi hija y a otras personas no . Le puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no, que tú digas que se le trata bien, a mí no me engañas”, dijo.

Con total tranquilidad, Janet Barboza escuchó la dura respuesta de la madre de Melissa Paredes y le preguntó por la polémica foto de la hija del futbolista en las piernas del ‘Activador’ Anthony Aranda. Ante esto, Celia Rodríguez justificó el acto.

“ Mi hija estaba en ese carro con ella, bajó a comprar la medicina porque la bebé no quería que Anthony se mueva. Acuérdate que Anthony solo tiene brevete de moto, bajo qué contexto lo ven ustedes, yo soy madre de 4 hijas mujeres, tengo nietas, nosotras siempre cuidamos”,

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 3

MAMÁ DE MELISSA SE ARREBATA EN VIVO

Celia Rodríguez pidió a Janet Barboza que dejen de sacar de contexto la fotografía del bailarín Anthony Aranda con su nieta.

“ Repiten todo lo que dice la otra persona (Magaly), tanto que criticas a la otra persona y tú repites todo lo que dice. Perdóname, pero es que es así... No sean maliciosos, ni asquerosidades sobre mi nieta”, sentenció.