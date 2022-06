¡FUEGO! Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, sacó las garras contra Magaly Medina, luego que la conductora de tv criticó la crianza que tuvo la ex del ‘Gato’ Cuba y afirmó que “la vulgaridad” nace con una persona.

“La cuna no se cambia, porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor (...) La ‘bagrería’ es algo que a veces nace con uno, la vulgaridad nace contigo. La clase en algo con que se nace y nadie te lo enseña”, indicó la ‘urraca’.

Las declaraciones de Magaly Medina se dieron después que Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para insultarla.

“Estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese”, indicó.

Mamá de Melissa Paredes a Magaly Medina: “¡Sádica, psicópata, satánica!”

La progenitora de Melissa Paredes respondió fuerte a Magaly Medina y le lanzó una clara advertencia. “También se nace con la maldad, con la hipocresía, mentiras”, agregó.

“Cuando te conviene das pantalla, a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo, ni con los míos. ¡Sádica, psicópata, satánica! Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente ”, arremetió.

