MAMÁ GALLINA. María Rosa Castro habló sobre el problema legal entre Aleska Zambrano y Said Palao. Ella fue entrevistada por una reportera de Amor y Fuego, en sus declaraciones al medio de espectáculos, la mamá del modelo indicó que Zambrano lo acosa y utiliza a su hija para presionarlo.

María Rosa Castro indica que ha visto muy pocas veces a su nieta debido a la negativa de Aleska Zambrano, a quien describe como una persona que no logra superar los problemas que tuvo cuando fue pareja de Said Palao.

“Mi hijo siempre ha cumplido con su hija, ha tenido muchos inconvenientes porque parece que ella tiene un problema todavía hacia él, lo veo como un tema de acoso porque no lo deja hacer su vida normal. El hecho de tener una niña, no podemos manipularlos para obtener cosas”, añade María.

La señora considera que la demanda contra su hijo es injusta. “Mi hijo no puede sacar a la niña de la casa de ella, por eso tengo pocas fotos con la bebé. Amenaza y perturba, manipula a la menor”, continúa.

A finales de mazo, Alejandra Baigorria y Said Palao viajaron a Estados Unidos por el cumpleaños del integrante de Esto es Guerra. Una decisión de la que no fue informada la madre de la hija del modelo, quien habló con un periodista de farándula para expresar su malesta.

“La mentira y el engaño tienen fecha de vencimiento y al final ‘todo’ se descubre. Al mismo tiempo, ‘la confianza’ se muere y para siempre... Cuando la persona es mitómana, nunca cambian, así es la vida”, escribió en sus redes.

Samuel Suárez se comunicó con la ex de Said Palao para que diera sus impresiones por el viaje del chico reality. “Por un lado me sorprende pero por otro no. Igual cada quien hace lo que mejor le parece”, indicó.

Asimismo, Aleska Zambrano dijo que le parece muy ‘raro’ que ni siquiera le haya avisado del viaje. “Obvio me tenía que comentar aunque sea... imagínate, una emergencia de... (la niña) yo seguía pensando que estaba en Perú”, dijo indignada.

Por otro lado, también lamentó que el guerrero no pase su santo con su pequeña. “Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó happy birthday y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella imagínate, nada más me puede sorprender que eso”, agregó.

Finalmente, recordó que cuando su niña tenía dos años se fue de viaje con ella por Semana Santa y Said Palao se molestó. “Justo cayó también cumpleaños de él, 30 de marzo, y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara, que cómo no pude haberle dejado pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada”, indicó.