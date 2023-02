La productora y directora de talentos de Pro tv, Mariana Ramírez del Villar afirmó que los conductores María Pía Copello y Carlos Vílchez son una dupla ganadora, y que no van a vivir de los excesos en el magacín ‘Mande quien mande’, que se emite todas las tardes en América Televisión.

“Estamos apostando por el humor, creemos en el poder de la risa para aliviar todos los males. La ‘Carlota’ es la persona idónea y María Pía tiene correa, se mete al cachondeo, es una dupla ganadora”, comentó.

¿Qué no van a hacer en este nuevo espacio?

No vamos a vivir de los excesos, de ningún tipo. No nos gusta, no nos conviene y encima no lo sabemos hacer.

Pero tendrán su espacio para el espectáculo...

Tenemos una secuencia importante con Juancho (un muñeco), de humor negro y nos permite cierta licencia para tocar diversos temas, pues no nos interesa que María Pía ni Carlos ingresen a ese terreno. Apostamos por el humor y visibilizar el talento nacional.

Han integrado también a Diego Rivera...

El programa tiene dos conductores y hemos sumado a Diego Rivera, que es una figura nueva en la pantalla pero muy conocido y lo estamos poniendo en valor. Me encanta el humor que tiene.

‘LA CARLOTA’ HA EVOLUCIONADO

El comediante Carlos Vílchez contó que la ‘Carlota’ ha evolucionado pues se ha adaptado a los cambios que se vienen dando, pero seguirá manteniendo su esencia. Por ello, ahora no usará tanto maquillaje ni un vestuario tan colorido como antes.

“La Carlota es un personaje querido por el público, tiene 32 años; pero ahora le he bajado algunas cosas como en el maquillaje, no quiero que nadie se moleste y así me siento más cómodo. Tampoco habrán tantos gestos, pues hacía muchas muecas y el vestuario no será tan colorido, pues solo tendré colores enteros”, señala Carlos Vílchez respecto a las características físicas de su personaje.

Además, señala que el humor también ha cambiado, pero la ‘Carlota’ mantendrá su esencia.

“El humor también ha cambiado y tendré que ponerle su freno de mano, pero la Carlota es un personaje pintoresco, rico, que puede decir muchas cosas y que siempre ha estado limpio, que respeta a todos”, añadió.

Por otro lado, el programa ‘Mande quien mande’, donde la ‘Carlota’ conduce con María Pía Copello debutó el último lunes con 8,1 puntos de rating, siendo líder de su horario; pues superó al noticiero Latina mediodía y la novela ‘Fruto prohibido’.

