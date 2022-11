MUCHA FUERZA. Manolo Rojas anunció el fallecimiento de su madre el último lunes 28 de noviembre, quien sufrió un aneurisma cerebral y venía luchando por su vida. El cómico compartió un emotivo video donde aparece junto a su mamá y a quien le dedica un sentido mensaje.

“ ¡Te amo gorda! Te fuiste luchando, ya no sé de dónde sacar fuerzas , te dije ‘quiero que estés en mi aniversario’ y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas que me van a hacer falta”, escribió Manolo.

Además, agradeció a las personas que se han mantenido a su lado y velando por la salud de su madre. “Gracias, amigos por sus oraciones, yo sé quiénes estuvieron siempre pendientes”, agregó.

Manolo Rojas apenado por la muerte de su madre

MANOLO ROJAS Y LAS PALABRAS PARA SU MADRE

Manolo Rojas tenía esperanza que su madre pueda sobrevivir tras haber sufrido un aneurisma cerebral. En declaraciones a Trome, previo a su aniversario, el comediante tuvo emotivas palabras para ella.

“No son días fáciles, pero hay que seguir al pie del cañón y la función debe continuar. No puedo postergar la fecha de mi aniversario, pues es un evento que organizo una vez al año. Dedicaré el espectáculo a mi mamita, es un show que lo estoy preparando con cariño y esfuerzo , además, contaré con la participación de varios amigos artistas, que me acompañarán en el escenario, así que estoy seguro que les gustará mucho el show”, dijo Rojas.