El cómico Manolo Rojas comentó que está cómodo en ‘El Reventonazo de la Chola’ y espera que este sábado sigan teniendo éxito en el rating, a pesar de la dura competencia con Jorge Benavides y las películas de Cantinflas.

“Me siento muy tranquilo y cómodo en ‘El Reventonazo’ porque recién hemos retomado las grabaciones e iremos creciendo poco a poco. Lo más importante es que hacemos un programa familiar, divertido y variado. Este sábado hay muchas sorpresas”, enfatiza Manolo.

Sin embargo, contó que se sintió sorprendido por las declaraciones de Danny Rosales, quien enfatizó que ‘El reventonazo’ no era competencia para ‘JB en ATV’. “Me sorprendió mucho escuchar esas declaraciones, sobre todo porque hace unas semanas me contaron que estaba llamando para que lo contrataran, pero pedía mucho, quería ganar más que la Chola. Creo que no se puede hablar así de otros compañeros, es como menospreciar el trabajo de otros. Yo he trabajado con Jorge Benavides y le guardo mucho aprecio, así como a Vílchez, Cachito y todos”, enfatizó.