El cómico Manolo Rojas comentó que está cómodo en ‘El Reventonazo de la Chola’ y espera que este sábado sigan teniendo éxito en el rating, a pesar de la dura competencia con Jorge Benavides y las películas de Cantinflas.

“Me siento muy tranquilo y cómodo en ‘El Reventonazo’ porque recién hemos retomado las grabaciones e iremos creciendo poco a poco. Lo más importante es que hacemos un programa familiar, divertido y variado. Este sábado hay muchas sorpresas”, enfatiza Manolo.

Sin embargo, contó que se sintió sorprendido por las declaraciones de Danny Rosales, quien enfatizó que ‘El reventonazo’ no era competencia para ‘JB en ATV’.

“Me sorprendió mucho escuchar esas declaraciones, sobre todo porque hace unas semanas me contaron que estaba llamando para que lo contrataran, pero pedía mucho, quería ganar más que la Chola. Creo que no se puede hablar así de otros compañeros, es como menospreciar el trabajo de otros. Yo he trabajado con Jorge Benavides y le guardo mucho aprecio, así como a Vílchez, Cachito y todos”, enfatizó.

LA CHOLA NO ES COMPETENCIA

Hace unos días, Danny Rosales brindó una entrevista a Trome donde aseguró que el Reventonazo de la Chola no es competencia para JB en ATV. El cómico se mostró complacido porque Jorge Benavides viene liderando el rating desde hace dos semanas, tras estrenar nuevo programa en canal 9.

“No somos competencia porque hacemos cosas distintas y contenido diferente, pero en el mismo rubro de la comedia. Ellos (‘Reventonazo de la chola’) harán esta semana un reality de canto, algo que no haremos, nosotros hacemos secuencias nuevas y estamos contentos porque el canal nos está dando carta abierta. Finalmente, hay público para todos”, indicó el imitador, que ahora caracterizará a Robotín.

