El cómico Manolo Rojas comentó sentirse contento y ansioso al conocer que la miniserie ‘Llauca’ será transmitida pronto en televisión, tras el acuerdo entre GV Producciones y Latina, donde interpretó a ‘Rojitas’, un experimentado entrenador de boxeo que busca corregir y llevar al estrellato a una promesa deportiva que vive en uno de los barrios más pobres y peligrosos de Lima.

Dicha miniserie es producida por la empresa de Gisela Valcárcel y dirigida por Jorge Carmona, hermano menor del desaparecido gerente de televisión, Javier Carmona. En la miniserie participan actores como Ernesto Pimentel, Melcochita, Aldo Miyashiro, Miguel Iza, Lucho Cáceres y la propia Gisela Valcárcel.

“Estoy contento al conocer que la miniserie por fin será estrenada en el país, pues guardo muchos buenos recuerdos de las grabaciones al lado del director Jorge Carmona, quien es un capo. Mi personaje se llama ‘Rojitas’, un tipo humilde, un veterano, un experimentado entrenador de boxeo de un barrio ‘picante’ de Lima que busca encaminar a uno de sus pupilos para que pueda alcanzar a ser un gran deportista”, comentó Manolo Rojas.

¿Vas a corregir a tu pupilo?

‘Rojitas’ es humilde, honesto, un tipo con principios y que no le gusta la indisciplina, y por eso, tiene que ser mano dura. Es más, pude poner de mi cosecha alguna frase ‘el alcohol solo te cura por fuera, por dentro te destruye’, cuando estoy corrigiendo a mi pupilo. En ese sentido, Carmona me dejó participar y quedó en las grabaciones. La miniserie ha sido hecha como una película, nos han exigido mucho y me siento feliz de ese trabajo.

Has podido mostrarte en otra faceta...

Claro, es un personaje serio y con algunos momentos de drama. Ahí no soy el chistoso, por eso, cuando me invitaron a participar acepté de inmediato, ha sido un reto importante en mi carrera para demostrar mi capacidad como actor.

¿Cómo te trato la gente de ‘Los Barracones’ donde se grabó la miniserie?

Ahí la gente es bien criolla y todos siempre fueron chéveres. En algún momento de mi vida he ido por allá, conozco gente, son bravos pero muy sencillos. Cada vez que llegaba me decían ‘tío, un apoyo’ o ‘tío elegante, lánzame un centro para la gente sufrida’, y se los apoyaba.

IMITÓ A HUICHO DOMÍNGUEZ

Hace unos días, el cómico Manolo Rojas imitó al actor mexicano Carlos Bonavides, el recordado ‘Huicho Domínguez’, durante las grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’ y señaló que a sus 82 años lo vio lleno de vitalidad y humildad. Además, contó que esta semana se cumple una semana de la partida de su hermano Carlos, quien era su mánager y mano derecha.

“Ha sido gratificante imitar a un gran actor mexicano, nos hemos divertido mucho, es muy humilde y, a sus 82 años, está lleno de vitalidad. Ha sido una imitación con mucho respeto, él es muy gracioso y el público se vacilará en sus casas cuando vea la parodia”, comentó Manolo Rojas, quien actualmente se encuentra afectado emocionalmente, pues el domingo se cumple un año de la partida de su hermano Carlos y tres de su padre.

