El cómico Manolo Rojas comentó que está agradecido al público que baila y disfruta su festejo ‘La vida es hermosa’, que grabó hace unas semanas junto a Guajaja y el ‘Zambo’ Barbieri y que tiene miles de reproducciones en YouTube.

“Es una canción con un mensaje esperanzador, pues tenemos que seguir fuertes y resistiendo ante la pandemia. Por ello, decidí convocar a Guajaja, el Zambo Barbieri y Edson Salazar para grabarlo en ritmo de festejo. Es una composición mía, como muchas otras que he hecho, y ha gustado tanto que hasta Bartola me llamó a felicitarme. Me dijo que estaba ‘linda’ y más adelante le pediré grabar algo juntos ”, comentó el cómico.

Asimismo, afirmó que tras haber superado el coronavirus hace unos meses, se realizó unos chequeos médicos y no tiene secuelas. “Gracias a Dios me encuentro bien de salud, me he realizado unos chequeos médicos y me siento más tranquilo. Hace dos años que no bebo alcohol y trato de comer siempre saludable, eso ayuda mucho para recuperarse mejor ”, señaló.