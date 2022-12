El cómico Manolo Rojas contó que retomó sus actividades tras el fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado lunes, y ahora se alista para lanzar sus panetones ‘Don Manolo’, recordando que en su niñez trabajó con su hermano, su padre y su abuelo en una panadería.

“Han sido momentos muy tristes pero hay que levantarse. Uno nunca está preparado para perder a un ser tan querido como lo es la madre, y agradezco todas las muestras de cariño de amigos y del público que me reconfortan”, señaló Manolo Rojas.

Luego, comentó que retomó sus actividades y lanzará su panetón ‘Don Manolo’.

“Ahora voy a lanzar mi panetón ‘Don Manolo’, que es un proyecto que tenía desde hace años, pues de niño trabajé en una panadería junto a mi hermano Carlos, mi padre y mi abuelo en Huaral. Así que estoy concretando un sueño, pues nunca es tarde”, comentó el cómico.

¿Qué recuerdos de esa época?

Son innumerables, tenía yo unos ocho años cuando trabajaba en la panadería y me levantaban muy temprano para ayudar. Ahí tuve mi primer contacto con el trabajo y siempre soñaba con tener mi propio negocio. Es más, recuerdo que en alguna Navidad regalé panetones a mis amigos, que no tenían para comer y me gané un cafe bien cargado por parte de mi abuelo porque era la mercadería que tenía que entregar a un cliente.

SU MADRE FALLECIÓ HACE UNOS DÍAS

El destacado cómico Manolo Rojas anunció el fallecimiento de su madre el último lunes 28 de noviembre, quien sufrió un aneurisma cerebral y venía luchando por su vida. El cómico compartió un emotivo video donde aparece junto a su mamá y a quien le dedica un sentido mensaje.

“ ¡Te amo gorda! Te fuiste luchando, ya no sé de dónde sacar fuerzas , te dije ‘quiero que estés en mi aniversario’ y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas que me van a hacer falta”, escribió Manolo.

Además, agradeció a las personas que se han mantenido a su lado y velando por la salud de su madre. “Gracias, amigos por sus oraciones, yo sé quiénes estuvieron siempre pendientes”, agregó.

Manolo Rojas tenía esperanza que su madre pueda sobrevivir tras haber sufrido un aneurisma cerebral. En declaraciones a Trome, previo a su aniversario, el comediante tuvo emotivas palabras para ella.

“No son días fáciles, pero hay que seguir al pie del cañón y la función debe continuar. No puedo postergar la fecha de mi aniversario, pues es un evento que organizo una vez al año. Dedicaré el espectáculo a mi mamita, es un show que lo estoy preparando con cariño y esfuerzo , además, contaré con la participación de varios amigos artistas, que me acompañarán en el escenario, así que estoy seguro que les gustará mucho el show”, dijo Rojas.

