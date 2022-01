El cómico Manolo Rojas aclaró que no tiene un romance con la modelo venezolana Yeuris Yaquir, con quien grabó el videoclip de su tema ‘Por enamorarme’. Además, detalla que está dictando talleres de actuación en Huaral para jóvenes.

“Mucha gente piensa que me he vuelto a enamorar y tengo un romance con la modelo venezolana Yeuris Yaquir, quien participa en mi videoclip ‘Por enamorarme’, que voy a lanzar en unos días. Quiero aclarar que no hay nada, estoy soltero y muy tranquilo dedicado a mi trabajo”, enfatizó el cómico Manolo Rojas.

¿Este tema es una cumbia?

Así es, es una cumbia que escribí hace un tiempo y me decidí a grabarla de manera profesional y grabar un videoclip, pues quiero empezar también una carrera musical. En toda mi carrera profesional he grabado varios temas, en diversos géneros, y que suelo presentar en mis shows. Es decir, el público siempre me ha visto cantar, lo hice también en ‘El artista del año’ cuando estuve participando.

Muchas creían que esas imágenes con la modelo, eran de la vida real…

Si pues, muchos me decían ‘buena Manolito’, ja, ja, ja. Ahora estoy en una etapa muy tranquila de mi vida, hace varios años que no tomo, medito mucho y comparto mucho más tiempo con mi familia.

También acabas de empezar a dictar talleres de actuación…

Me invitaron a dictar unos talleres en mi tierra, Huaral, así que estoy brindado a los jóvenes toda mi experiencia en mis más de 30 años dedicados a la vida artística, pues no solo vengo haciendo humor en la televisión y la radio; sino que he actuado en novelas, miniseries y el cine, con personajes llenos de humor y dramáticos, que me han permitido crecer mucho.

Hace poco se te vio en la miniserie ‘Llauca’…

Tuve el honor de trabajar en dicha miniserie que fue dirigida por Jorge Carmona y producida por Gisela Valcárcel, donde pude dar vida a ‘Rojitas’, un entrenador de boxeadores, que está buscando rescartar a los chicos de la mala vida y que tengan una oportunidad mediante el deporte. Se emitió en televisión, pero aún está disponible en las plataformas digitales.

¿Cuándo vuelves con ‘El reventonazo de la chola’?

Espero la pronta recuperación de Ernesto Pimentel para retomar las grabaciones de ‘El reventonazo de la chola’. Sé que ha salido muy bien de su operación y en breve regresamos con todo, pero igual se viene emitiendo el programa con buena acogida del público.