El humorista Manolo Rojas manifestó que atraviesa un difícil momento debido a que su progenitora de 81 años de edad y su padrastro 94 años se contagiaron de coronavirus en Cañete, por lo cual los tuvo que traerlos a Lima y actualmente están internados en la Villa Panamericana de Lima. “Dejando en la Villa a mi gorda y a mi papá Reynaldo. ¿Cuándo se acabará esta pesadilla? Tengo mucha fe”, precisó el integrante del ‘Reventonazo de la chola’.

A su vez, la figura de ‘América Televisión’ dijo que es inevitable sentirse desbastado, pues recordó que su hermano Carlos Rojas falleció en setiembre del año pasado a consecuencia de la Covid – 19. “No sé cómo viviré sin ti, eres mi alma gemela, el mejor, el genio. Por ti, estoy donde estoy, no sé cómo haré para soportar”, fue el mensaje de despedida que tuvo Manolo para su recordado hermano.

Manolo, vimos que internaron a tu mamita y a tu papito… ¿Se encuentra estable?

Mi mamá ha ingresado a la Villa saturando 93 y mi padrastro saturando 91. Los dos se contagiaron en Cañete, en la casa donde vivían con mi hermano que falleció, así que decidí ir y traerlos a Lima en una ambulancia. Tengo mucha fe y esperanza, a pesar que mi mamá es una persona hipertensa, mi padrastro también, además, mi madre ha tenido cáncer al seno y ni ha podido hacerse sus chequeos. Estoy muy preocupado, trato de distraerme y seguir trabajando. Pienso seguir adelante porque tengo que darme ánimos, levantarme la moral, pero no puedo dejar de estar triste.

La situación que vivimos está bastante complicada…

Me apena todo lo que está pasando y estoy triste por mis compañeros artistas que están padeciendo con la enfermedad. Estoy triste por Tula Rodríguez (por el fallecimiento de su mamá), por Ernesto Pimentel (que dio positivo) y por Susy Díaz, quien perdió a un hermano la semana pasada por el Covid. Esto es el mismo infierno lo que estamos viviendo, ya no sabemos para qué vamos a ir al infierno si ya lo conocemos. Es una pena, he llorado mucho por mi gorda, la amo mucho.

¿Tú te has realizado tu descarte de coronavirus?

Sí. Me cuido mucho, hago deporte y me alimento bien, pero igual ya me dio hace 6 meses.

Cabe mencionar, que el líder del ‘Reventonazo de la chola’, Ernesto Pimentel anunció que dio positivo al coronavirus la semana pasada, por lo cual está haciendo su cuarentena en su casa y los programas que se están emitiendo los sábados son secuencias que grabaron días atrás. Se sabe que el animador se encuentra estable y está agradecido por los mensajes de preocupación que ha recibido en los últimos días.

