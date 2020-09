Eric Castillo

El cómico Manolo Rojas reveló que dio positivo a la prueba molecular por coronavirus que se realizó la semana pasada y actualmente se encuentra en aislamiento social en su casa. Por el momento, no ha presentado síntomas y se encuentra tranquilo.

“Me hice la prueba el martes pasado y días después el resultado salió positivo. Estoy en casa, tranquilo y sin síntomas. Hace poco me realicé unos análisis y los resultados fueron buenos, mi diabetes está controlada. Mis hermanos se vienen recuperando lentamente del virus y con la ayuda de Dios y los buenos médicos que me están apoyando saldremos adelante”, enfatizó el cómico.

Sin embargo, el cómico lamenta no poder seguir trabajando y haciendo reír al público. “Ernesto Pimentel está al tanto y siguiendo los protocolos de seguridad me han llamado de América Televisión para conocer mi estado de salud. Así que por ahora estoy en cuarentena siguiendo las indicaciones de los médicos”, añadió Manolo, quien espera la pronta recuperación de su colega Andrés Hurtado ‘Chibolín’.