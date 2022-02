El cómico Manolo Rojas comentó que se encuentra feliz por el éxito de su canción ‘Por enamorarme’, pues ha recibido buenos comentarios de destacados cantantes como ‘La Faraona’ Marisol, Marco Antonio Guerrero y Cielo Torres y no descarta lanzar pronto su orquesta. Es más, cuenta que se emocionó con los halagos y se le subió el azúcar, pues es diabético.

“Estoy muy contento por las buenas críticas que vengo recibiendo por mi tema ‘Por enamorarme’, pues no solo el público me dice que está muy bueno; sino que cantantes destacados como La Faraona Marisol me ha comentado que está muy bien hecho y le gusta. Iguales comentarios he recibido de cantantes como Marco Antonio Guerrero y Cielo Torres, eso me emocionó tanto que se me subió el azúcar, es que soy un diabético emotivo. Felizmente, no pasó a mayores y sigo siempre con mis cuidados”, comentó el cómico Manolo Rojas.

Muchos comentarios trajo el videoclip de la canción donde apareces con una guapa modelo...

Sí, todos me estaban felicitando porque pensaban que me había vuelto a enamorar, pero nada, es sólo una ficción. Actualmente me encuentro soltero y muy tranquilo, dedicado a disfrutar la vida junto a mi familia. Hace casi tres años que no pruebo alcohol, tengo una vida mucho más ordenada y eso me ha permitido crecer cada día.

¿También he visto que Andrés Hurtado también te ha felicitado?

Andrés es un amigo de años y más allá del cariño que nos tenemos, la canción le gustó y la puso en su programa durante 4 horas. Además, me bromea diciendo que ha apostado por mi talento musical y que está invirtiendo millones en mi carrera, ja, ja, ja.

Imagino que ahora vas a seguir apostando por la música...

La música siempre ha sido parte de mi vida, he imitado a muchos cantantes en mi trayectoria. Ahora lo que quiero hacer es shows musicales con una orquesta, pero claro, con su toque de humor. Por eso, este sábado 12 en mi tierra Huaral voy a presentar el show ‘Amor con humor’ donde cantaré y tendré una parte de humor. Ahí estaré acompañado de Claudia Serpa, mi amigo Walter Ramírez ‘Cachito’ y la banda musical de mi hermano Alan Rojas.

También se viene la nueva temporada de ‘El reventonazo de la Chola’...

Estamos arrancando este sábado, todos estamos contentos de volver a reunirnos y seguir haciendo reír al público. Llevo muchos años trabajando en un programa sabatino y ya extrañaba divertirme con los buenos amigos.