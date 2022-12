El cómico Manolo Rojas contó que renovó contrato con América Televisión y seguirá durante todo el 2023 en ‘El reventonazo de la Chola’. Además, agradece al público por la sintonía y espera seguir entreteniéndolos.

“Acabo de renovar contrato con América Televisión y me siento bastante feliz de seguir trabajando al lado de Ernesto Pimentel, quien en todos estos años hemos formado una linda familia en el programa y todas las semanas nos superamos para hacer reír al público cada semana con diferentes caracterizaciones”, dijo Manolo.

Además, señala que en el 2023 esperan superar las expectativas que el canal se ha trazado.

“Agradezco al público por el respaldo al programa todas las semanas y para el 2023 vamos a seguir entregando todo nuestro talento para seguir creciendo en audiencia”, añadió el cómico.

Asimismo, señaló que se tomarán unos días de vacaciones para volver con todo en el verano con un programa siempre renovado y algunas nuevas incorporaciones.

“Vamos a tomar unas cortas vacaciones, pero no estaremos desligados de la pantalla. El público seguirá vacilándose con el programa y volveremos en el verano con un programa siempre renovado”, finalizó Manolo Rojas.

LAMENTÓ MUERTE DE SU MADRE

Hace unos días Manolo Rojas anunció el fallecimiento de su madre el último lunes 28 de noviembre, quien sufrió un aneurisma cerebral y venía luchando por su vida. El cómico compartió un emotivo video donde aparece junto a su mamá y a quien le dedica un sentido mensaje.

“ ¡Te amo gorda! Te fuiste luchando, ya no sé de dónde sacar fuerzas , te dije ‘quiero que estés en mi aniversario’ y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas que me van a hacer falta”, escribió Manolo.

Además, agradeció a las personas que se han mantenido a su lado y velando por la salud de su madre. “Gracias, amigos por sus oraciones, yo sé quiénes estuvieron siempre pendientes”, agregó.

Manolo Rojas tenía esperanza que su madre pueda sobrevivir tras haber sufrido un aneurisma cerebral. En declaraciones a Trome, previo a su aniversario, el comediante tuvo emotivas palabras para ella.

“No son días fáciles, pero hay que seguir al pie del cañón y la función debe continuar. No puedo postergar la fecha de mi aniversario, pues es un evento que organizo una vez al año. Dedicaré el espectáculo a mi mamita, es un show que lo estoy preparando con cariño y esfuerzo , además, contaré con la participación de varios amigos artistas, que me acompañarán en el escenario, así que estoy seguro que les gustará mucho el show”, dijo Rojas.

TE PUEDE INTERESAR:

Tiktoker acusa a Rosángela Espinoza de hacerle desplante durante su participación en EEG

¿Qué odia Ale Venturo de Rodrigo ‘Gato’ Cuba? Empresaria sorprende con revelación

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre su nuevo galán? | VIDEO