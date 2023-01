Manolo Rojas y Andrés Hurtado vienen causando alboroto en TikTok luego que compartieran un video en el que aparecen haciendo el reto “5 cosas que no me gustan de ti”. El actor cómico y el presentador de televisión enumeraron las cosas que no le agradan de ambos.

Rojas fue el que inició el clip diciendo: “No me gusta que te crees millonario y no tienes un yate”. A lo que el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” respondió: “No me gusta que seas pobre”.

El integrante de “El Reventonazo de la Chola” no se quedó atrás y dijo que otra de las cosas que no le gustaba de su amigo es que “el color de tus dientes, muy blancos, no va con el color de tu piel”.

Ante ello, Andrés Hurtado le dijo que no le gustaba que solo usara una conocida marca de ropa interior, para luego añadir: ”No me gusta cuando me invitas a almorzar, toda la vida es tu plato de Huaral pato en ají. Harto estoy”.

Rojas le dijo a su amigo que no le gustaba que se avergüence de sus personajes como ‘Chibolín’ y ‘Luz Clarita’, y su comentario no fue del agrado de Andrés. “ No me gusta que te avergüences de ser ‘Chibolín’”, expresó el actor cómico, y Andrés dijo: “eso es un golpe bajo”.

Manolo Rojas comentó que otra cosa que le desagrada de su amigo es que viva solo porque nadie lo “soporta”. “ No me gusta que digas que eres muy feliz y que vivas solo. Nadie te soporta, hasta tus hijas se han ido al extranjero” , comentó Rojas. “No me gusta que cuando vas hacer el acto sexual te quedes dormido” , atinó a decir Hurtado.

Finalmente, la figura de Panamericana Televisión le pidió a su compañero que cortaran la grabación porque Manolo le recordó que alguna vez le dio para comprar su balón de gas.

“Bueno, no me gusta de ti que ahora que te hayas olvidado que una vez te di para que compres tu balón de gas”, comentó Manolo y Andrés dio por terminado el reto diciendo: “No eso sí que no, corta, corta mejor, eso sí que no”.

Andrés Hurtado ‘destruye’ el programa de Melissa Paredes

Melissa Paredes regresó a la televisión con ‘Préndete’, a través de la señal de Panamericana Televisión, y uno de los reporteros del programa abordó a Andrés Hurtado para invitarlo al magazine.

“¿De qué canal es? [Los conductores son Karla, Metiche y Melissa Paredes] ¿Ya, y...? No estoy enterado”, expresó Hurtado, para sorpresa del hombre de prensa.

“Lo que pasa es que no me han hablado nada sobre este programa, siendo yo miembro del directorio de este canal. Me imagino que es… ¿Qué es? ¿Es un programa? ¿Saldrá en cable?”, agregó el conductor de televisión.

El popular ‘Chibolín’ rechazó la invitación de ‘Préndete’ y le pidió al periodista tener más ‘criterio’ al entrevistarlo: “Imagínate un programa nuevo, que me digas a mí para yo ir, imagínate, tienes que tener un poco de criterio. Si el programa califica, déjame chequearlo y allí tomaría una decisión. No acostumbro a ir a programas peruanos. Difícil“.

