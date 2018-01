Manuela Camacho dejó a Aldo Corzo en el terreno de los amigos ¡directo a la friendzone! [VIDEOS y FOTOS]

Las entrevistas más difíciles suelen ser a otro periodista. Piensan y actúan como uno. Saben qué respuesta dar para evitar la repregunta, pero llega un momento en el que entran en confianza, pues estamos entre colegas. Pasas de interrogar a charlar y vas encontrando verdades e historias dignas de narrar. Manuela Camacho, reportera de ‘La banda del Chino’, tiene un presente donde la relacionan con el seleccionado Aldo Corzo, pero ella es más que este hoy, es un ayer con mucho esfuerzo y un futuro que se avizora mejor.



¿Cuál es tu historia con Aldo Corzo?

Es una muy divertida.



¿Novia o ‘saliente’?

Muchas chicas me amenazan de muerte por las redes.



¿Y eso?

Creen que estoy con él.



¿Qué opinas del muchacho?

Es un partidazo.



¿Entonces?

Somos amigos y ya lo encasillé como tal.



Huuuummm...

Lo veo así.



¿Te invitó a salir?

No.



¿Otros futbolistas?

Asu.

¿Uno?

Puede ser.



¿Te gustan los de tu edad?

Mi himno es: ‘A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores’.



Tienes 25 años.

He estado con uno casi 20 años mayor.



Que sean profesionales...

También estuve con un vago, ja, ja.



¿No trabajaba?

Yo lo mantenía.



¿Le comprabas ropa?

Lo vestía.



Eso ya no era un enamorado.

Era mi hijo, ja, ja.



Después de esto, ya ni te pregunto si ‘billetera mata galán’.

Cerebro mata todo.



¿Te llaman la atención los románticos?

Sí, pero no los que te llevan a ver el mar todo el día.

¿‘Floro’ que te han metido para terminar?

Eres demasiado intimidante para mí.



¿Otro?

Tus horarios son complicados.



¿Y el tuyo?

Nuestros gustos son incompatibles, tú eres de muy vino blanco y yo del rojo.



Lo dejaste sin palabras.

Ahora somos patas y me dice: ‘Ese día me cagaste con tu frase’.



¿Alguno te fue infiel?

Sí y lo perdoné.



¿Estuvo bien?

No, vives peor que antes. Todo te angustia y siempre dudas.



¿Tú has engañado?

Jamás, pero ocasiones no me faltaron.



¿Si tu enamorado te pide la clave de Facebook?

Ahí mismo se acaba todo.

¿Puede existir amistad entre hombre y mujer?

Tengo más amigos varones.



¿Si tu pareja te dice que sale a cenar con su ‘hermana’?

Le digo que no hay problema, pero lo estaría llamando.



¿Cuántos te siguen en Instagram?

Son 130 mil y en Twitter, 30 mil.



¿Cuentas tu agenda de todo el día?

Trato de informar sobre temas nutricionales.



¿Por qué ese interés?

Tengo un diplomado en Nutrición Integral y además hay una razón...



¿Cuál?

Empecé muy jovencita en la televisión, tenía 15 años y varios del programa me decían que estaba algo gordita, que se me veía subidita de peso.



¿Te traumaron?

Me obsesioné con bajar.



¿Te ibas al baño a botar lo que comías?

Todo era vomitar. Empecé con la anorexia y seguí con la bulimia.

Una publicación compartida de Manuela Camacho (@manuela_camacho) el Dic 1, 2017 at 5:57 PST

¿Cuándo decidiste curarte?

Me había comprado mi vestido de promoción del colegio y, dos semanas antes de la fiesta, me lo probé y me quedaba como una carpa.



¿Te aterrorizaste?

Me di cuenta de lo mal que estaba y decidí salir de esa enfermedad.



¿Ya te alimentas bien?

Un montón.



Pero no se nota.

Es que como harto y bueno.



¿Tu desayuno?

Extracto de piña con betarraga y dos huevos sancochados. Y a media mañana, un puñado de maní, un pan integral con palta o tajada de queso.

¿Almuerzo?

Pollo, carne o pescado, una papa o camote y algo de verdura.



¿Qué más?

A las 6 de la tarde puede ser gelatina diet, yogur griego o chocolate oscuro.



¿Cena?

Pollito. La gente cree que no debe comer en la noche y eso está mal.



Si lo tenías frente a ti al Papa, ¿qué le preguntabas?

Su posición frente al Sodalicio y los curas pederastas.



¿Chica con calle?

El periodismo me la dio.



¿Dónde?

Cuando fui a cubrir lo que el río Rímac arrasó en el Centro de Lima. Estuve en Puno, cuando la época del frío extremo mataba a los niños y yo, como reportera, sin poder hacer nada.



Hoy, los colegas se sacan ‘selfies’ con la gente.

A mí me los piden, pero casi siempre lo hacen porque se confunden.



¿Con quién?

Creen que soy la actriz que hacía de novia de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al fondo hay sitio’, ja, ja.



Gracias por tus confesiones. Llegamos buscando a la mujer y atrás de ti encontramos una historia.

Gracias por este momento, la conversación. Gracias a todos y ya saben que estoy de lunes a viernes en ‘La banda del Chino’.



(Fernando 'Vocha' Dávila)