La periodista Manuela Camacho contrajo matrimonio con Roberto Britto a finales de febrero, dejando lucir todo el cariño que tienen. Sin embargo, fue un amor que tuvo que esperar un tiempo, como relató en TikTok la colombiana recientemente al revelar que él la ‘choteó’ para tener su primer salida.

Como narró, ambos se conocieron durante la campaña de una marca. Él trabajaba como parte de esta campaña y ella fue contratada como una de las embajadoras. El gusto fue instantáneo para ella, dado a que tenían buenos temas de conversaciones y también atracción física.

“Él estaba en la sesión de fotos supervisando todo. Me lo presentaron y me pareció guapísimo. Le eché el ojo, pero eso no es todo en la vida. En la sesión de fotos, hubo espacio de fotos en los que él se acercó a hablar conmigo (...) Lo que me parece más sexy de una persona es sentir que tiene temas de conversación”, relató inicialmente la también directora de Sexo con Sentido.

A la par, un director chileno propuso salir a una embajadora de la marca para salir y también le comentó a Manuela Camacho, quien decidió invitar Roberto Britto. Sin embargo, este rechazó la propuesta.

“¡Qué lindo, ojalá la pasen super bien! No puedo ir porque esta noche he quedado a ir a tomar emoliente con mi señora”, le replicó Britto a Camacho, quien pensé que este estaba casado.

Manuela Camacho relata la vez que su ahora esposo la 'choteó' para salir

“Después de mucho tiempo me enteré que no estaba casado, que así se refería a su pareja de ese momento. Dentro de todo me pareció bien porque le había dado su lugar. Obviamente luego me dijo que se podía prestar a malentendidos. De esa choteada fue a cuatro años después que tuvimos nuestra primera cita”, sentenció.