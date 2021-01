Luego de las especulaciones que surgieron por su cercanía, Luciana Fuster y Marc Anthony, al parecer, dieron por terminada su relación amical. Y es que el salsero, para sorpresa de los seguidores de la peruana, dejó de seguirla en Instagram.

Así lo evidenció Instarándula en sus historias. “¡CONFIRMADO! Marc Anthony dice ‘te lo agradezco pero no’ y deja de seguir en Instagram a Luciana Fuster”, dice la publicación del periodista de espectáculos Samuel Suárez.

Marc Anthony ya no sigue a Luciana Fuster en Instagram

Al parecer, al ex de Jennifer López no le habría gustado la exposición que tuvo Luciana Fuster en la prensa nacional y internacional tras aparecerse en su cumpleaños, ya que hace poco se presentó en el programa Latinx Now de Telemundo y habló de su encuentro con él.

“Las redes te conectan con gente de todos lados, Yatra también fue un boom, y a Marc Anthony también lo conocí por redes. Entonces, yo creo que es súper normal cuando vas a visitar el país donde esta persona vive, hablar como que ‘mira estoy yendo para allá, a ver si nos conocemos y nos juntamos’ y eso fue”, dijo la locutora de radio.

Asimismo, calificó al salsero como ‘un chiste’ y una persona muy amable. “Él piensa mucho en su carrera, en el enfoque que tienes que tener. Es muy amable, me dijo ‘si en algún momento me necesitas aquí estamos, piensa bien lo que tienes que hacer, eres joven y tienes herramientas”, contó Luciana Fuster en el programa de Telemundo.

TROME - Luciana Fuster habla de su relación con Marc Anthony