La actriz y cantante Marcela Luna afirma que este año lo empezó con el pie derecho, ya que la vemos como Enriqueta Bustios en la serie ‘Junta de vecinos’ y retomará su carrera musical.

“Yo continuo trabajando en proyectos personales, ahora como Enriqueta Bustios en la serie ‘Junta de vecinos’ y ya casi lista para relanzarme como cantante con temas propios, son canciones divertidas para cantar y bailar”, dijo la integrante de ‘El reventonazo de la Chola.

Ser parte de ‘Junta de vecinos’ fue una nueva experiencia para ti.

Sí, mi personaje va generando historia poco a poco. Es una experiencia maravillosa junto a los grandes como Cynthia Klitbo, Bárbara Torres, Miguel Iza, Karina Jordán y muchos más. Es un personaje cómico que arrancará carcajadas.

Te sientes cómoda porque lo tuyo es la comedia.

Definitivamente me sentí recontra cómoda, no sólo por el perfil del personaje sino que los productores me daban la confianza para construir mi personaje de Enriqueta Bustios.

¿Tienes escenas con el actor Juan Vidal?

Así es. Él desarrolla un lindo personaje y dentro de ‘Junta de vecinos’ van a pasar cosas locas en el edificio Roma. Definitivamente él alborota el gallinero y yo como soltera no me voy a perder la oportunidad, dentro de la serie claro está.

También vas a lanzar algunos temas...

Sí. Justamente se viene el lanzamiento de la canción que habla de mi personaje, es un tema sabroso. También canto el tema de Verónica (Lilian Schiappa).

Has empezado bien el año.

Con la motivación a mil. Siempre dispuesta a los nuevos retos, estudiando, practicando y con disciplina Diosito me va premiando.

Marcela Luna es la alocada Enriqueta Bustios en Junta de vecinos

Hablando de otro tema, ¿te veremos este año en ‘El reventonazo de la Chola’?

Aún no he firmado. Me encanta poder entretener y hacer reír a la gente, y si es en el programa más visto de la televisión, yo bendecida.

SOBRE JUNTA DE VECINOS

‘Junta de vecinos’, la nueva serie de ProTV, que se transmite por América Televisión y bajo la producción general de Miguel Zuloaga.

La nueva serie peruana contará con la participación especial de la actriz mexicana Cynthia Klitbo, quien es recordada por sus papeles de villana en exitosas producciones internacionales, y de la argentina Bárbara Torres, quien encarnó a ‘Excelsa’ en “La Familia P. Luche”

Asimismo, aparecerán otras figuras como Andrés Wiese, Priscila Espinoza, Sergio Galliani, Miguel Iza, Karina Jordán, Ignacio Di Marco, entre otros artistas que prometen cautivar a la audiencia con sus divertidos personajes.