La cantante Marcela Navarro se consagró la noche del jueves como la ganadora de ‘La Voz Perú’ y afirmó que este el inicio de una nueva etapa en su carrera musical y cree que las cosas llegan en el momento indicado.

“Tenía que estar preparada para todo (ganar o perder). Sabía que podía pasar cualquier cosa. En el momento que mencionaron mi nombre, lo primero que hice fue abrazar a Guillermo (Dávila) que estaba a mi costado y le dije al oído que no lo podía creer, que estaba muy feliz y le agradecí por haberme dado la oportunidad. En ese momento no pude dejar de llorar y reír al mismo tiempo”, contó Marcela.

Te has presentado en otros programas, pero esta es la oportunidad que buscabas.

Sí, he tenido dos intentos anteriores. Una en el año 2012 y la otra en el 2018 en un programa que se trataba de retar a alguien que estaba en la silla. Este fue el tercero, pero esta vez llegué con una madurez diferente. Pensando en que, bueno, ya no importa si no levanto la copa o no quedo en primer lugar. Yo quería mostrarle a la gente mi estilo, mis arreglos, mi capacidad durante el programa.

El camino no ha sido fácil...

No, cuando viví en Nueva York tuve unos temas de necesidad económica y empecé a cantar en las estaciones de trenes. Al principio era solo para sacar algo de dinero, después empecé a disfrutarlo porque conocí a mucha gente muy talentosa, que no se amilanaba ante el hecho de tener que hacer música en la calle. Al contrario, aprendí a encontrarle ese disfrute a las cosas.

Ahora como parte del premio de ‘La Voz Perú’ has firmado con Universal Music.

Tengo entendido que he firmado para un sencillo, espero que se venga un disco. Estoy a la espera de las coordinaciones respectivas y de ahí a seguir creciendo, este es el inicio de una nueva etapa.

¿Te gustaría grabar una canción propia?

Soy cantautora, compositora y arreglista y tengo una larga lista de canciones que pueden ser potencialmente exitosas. Estoy dispuesta a insistir para que así sea.

¿Por qué escogiste a Guillermo Dávila como entrenador?

Un amigo una vez me dijo que hay que confiar en ‘las horas de vuelo de un piloto’ y Guillermo tiene mucha experiencia. Creo que de los cuatro entrenadores era la persona que se dedicaba desde siempre a la balada y como yo soy romántica a morir lo elegí a él, basándome en sus años de experiencia y su romanticismo. Además, su discurso me convenció y me dejó tomar la decisión, sin insistir. Fue algo intuitivo.

Este tipo de programas es una ventana para los nuevos artistas o aquellos que no tienen exposición.

Así es, igual creo que todo llega a su momento, como el tener este premio en mis manos. Una oportunidad que valoro mucho porque quizá, en otro momento, ya sabes cuándo estamos jóvenes no sabemos aprovechar algunas oportunidades o escuchar consejos. Yo creo que, ahorita, para mí es el momento correcto.

