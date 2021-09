Marcela Navarro, flamante ganadora de la cuarta temporada de “La Voz Perú”, recuerda que a un día de cerrar las inscripciones para participar en el programa de canto, recién se animó a inscribirse, sin imaginar lo que el destino le tenía reservado.

“Cuando algunas amigas me llamaban para preguntar si ya me había inscrito, les mentía diciendo que estaba en México. Pero en el fondo ya tenía loca a mi familia preguntándole: ¿voy o no voy? Finalmente mandé mis videos a última hora y tras pasar varios filtros me dijeron que había sido aprobada para las audiciones a ciegas”, recuerda la cantante.

Hoy a una semana de su triunfo, reflexiona lo que significa la música en su vida. “He tenido ganas de tirar la toalla cientos de veces y dedicarme a otra cosa, pero esa sensación ha durado cinco segundos, un día entero, o máximo una semana, pero después siempre la música termina hablando más alto y volviendo a convencerme de que es el camino que estoy destinada a recorrer”.

Guillermo Dávila y Marcela Navarro, tras ganar la cuarta temporada de "La voz Perú". (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

“Antes de esta victoria en ‘La Voz Perú’ tuve dos intentos en programas anteriores sin buenos resultados, soy consciente de que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Estas experiencias me ponen los pies sobre la tierra para saber que las cosas no se dan mágicamente en el momento que ganas un premio, hay que seguir trabajando y duro”, refiere Navarro.

La intérprete nacida en Iquitos considera que su triunfo es solo el inicio de una nueva etapa en su carrera. “Tengo acá el trofeo al lado mío, y ahora que estamos hablando lo vuelvo mirar y todavía creo que nunca voy a terminar de asimilar esto. El día que dé por sentado y deje de emocionarme, voy a dejar este trofeo en un rincón creyendo que ya gané algo y no hay más camino. Siempre será importante para mí recordar que el camino ya lo vengo labrando hace mucho tiempo y que el programa ha sido un paréntesis”.