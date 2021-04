Marcelo Motta es un loco y disfruta serlo. El vocalista del grupo Amén deja de lado las etiquetas que caracterizan a los ‘rockstars’ y se muestra empático con sus seguidores a quienes prefiere no llamar ‘fanáticos’. El músico dice que no usa las redes sociales, pero sí está a favor de la tecnología con criterio. Asimismo cuenta que no le gusta tomarse fotografías por motivos muy particulares que nos explica en esta entrevista.

Bajo estrictos protocolos de seguridad, Marcelo Motta y Amén tiene previsto hacer un show denominado “UNPLUGGED” este 16 de abril, con una duración de 75 minutos que se emitirá vía Streaming y que promete incluir un recorrido por sus mejores éxitos como “Libre”, “Sé que tú no estás solo”, y decir “Decir Adiós” entre otros.

Marcelo Motta

¿Cómo la pandemia cambió la visión de Marcelo Motta?

Todos los músicos hemos sido afectados, pero seguimos teniendo las mimas ganas, estamos tratando de enfocarnos para tener la mejor visión de esta época tan horrible. Utilizando herramientas que antes no la tenia tanto en cuenta, como la parte virtual, aunque no me cuadra tanto. Creo que las redes (sociales) son para ‘los pescados’. Hay tres opciones, o eres los pescados, pescadores y para los libres, yo so libre y creo que es lo que me mantiene a flote.

¿Qué tan importante es para ti volver a los escenarios al menos de manera virtual?

Hemos sido afectado de una forma muy directa y hasta ahora no tenemos las opciones tan claras de seguir trabajando. Estas opciones de conciertos virtuales son muy esperados porque podremos volver a compartir con ellos. Nos queda poner buena cara, ser empáticos. La música es algo que nunca se debe ir, la música cura. Es la expresión de la vida.

¿Cómo describirías la personalidad que te caracteriza?

Creo que todas las experiencias que están en tu vida siempre te dejan una enseñanza y allá tú si estás distraído. Ahora, lamentablemente, cuando prendes una pantalla, tu cerebro se apaga, la gente ya no piensa, muchas personas están pensando en lo que piensa otro. El cerebro se apaga cuando se prende otra pantalla, sea el teléfono o la TV.

¿Cómo reaccionan las personas cuando les hablas de estos temas?

Cada vez que digo que tiene que ver con la libertad, pueden tomarme como loco. Yo la estoy pasando muy bien como loco, espero que hayan más locos porque los locos tienen que ver directamente con el arte, con compartir y con las cosas que usualmente se están acabando en el mundo. Tengo el don de la música por herencia genética, pero es algo para compartir lo que nos toca, tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, pero de vez en cuanto también volamos un poco para poder agarras otros espacios.

¿Te has enfrentado con alguien que no compartía tu postura?

Lógicamente, con muchas personas. No puedo pretender que todos tengan la misma amplitud, las respeto y entiendo su punto de vista. Cuando se trata de discutir, se discute para bien. Si yo veo que la otra persona no va a ver, simplemente sacudo los zapatos y me voy para otro lado, para no renegar.

Marcelo Motta

“SEGUIDORES, NO FANÁTICOS”

¿A qué consideras que se debe que tus fanáticos sigan apoyándote hasta el día de hoy, después de tantos años?

Hay una palabra que yo nunca uso que es fanáticos, porque creo que todas las personas que siguen a la banda son seguidores, son personas que entienden muchas cosas, son personas con las que yo puedo conversar. Un fanático no ve, un fanático sigue como si se formara una masa. Con las personas con las que he conversado, hemos llegado a conclusiones inteligentes y somos patas. Es una carrera en la cual no queremos ganar a nadie, no queremos ser los ganadores, simplemente queremos compartir y no competir.

¿Cuál es ese diferencial que encuentran los seguidores en Amén y en ti? ¿Por qué se identifican con ustedes?

Somos personas, yo, como ser humano, me molesto, soy feliz y me tomo unos tragos. Soy tan igual como tu o cualquiera. A mí, por ejemplo, yo puedo sentir mucho la radiación de las cámaras de los teléfonos. No me gustan las fotos, cuando voy a un lugar, me tomo una foto, pero no es algo que a mí me guste mucho.

¿Tampoco en las redes sociales?

Yo no tengo Facebook, creo que una foto es como si te robara un poco de tu espíritu, de tu esencia y a veces es en vano, es vacío. Es más que nada la exposición ante una red y realmente no consigo nada con eso, a mí me gusta compartir la música, hacerlos pensar y curarlos un poquito.

¿Un concierto ideal para ti sería aquel en el que no se usen cámaras ni celulares?

Por supuesto, estoy de acuerdo con la tecnología pero que no hace daño. Lamentablemente hay mucho negocio que no respeta la vida del ser humano, incluyendo esta época. Hay cosas como la salud que debería ser gratis. En este momento es para darse la mano, no para subir los precios.

Marcelo Motta

TEMAS DIVERSOS

¿La coyuntura te da miedo?

No tengo miedo, pero estoy muy atento. Tengan muy en cuenta que debemos aprovechar estas oportunidades de compartir música, poesía, abrazos, sonrisas, son cosas importantes para la vida. Cuando tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo de la forma más intensa para enfrentarnos con este gigante que no sabemos cuantas manos tiene, pero que es imposible ganarle.

¿Cuál es tu opinión sobre la religión?

Rechazo las religiones, no me gustan los líderes de esos lugares, pero no puedo ser ciego ante verdades absolutas que cambian vidas como la palabra de Jesús. Creo que las religiones lo único que causan son guerras, necesitamos estar despiertos y no tener miedo, destruye las defensas del ser humano. Necesitamos gente valiente.

¿Cómo definirías la política?

La política es como un tablero de ajedrez, donde juega el de derecha y el de la izquierda, y cada uno tiene sus hinchas. Claramente el juego se puede acabar, cuando el dueño del tablero se lleve el juego o cuando el dueño del tablero diga ‘tú no juegas, va a jugar el otro’. Un juego donde yo veo que el pueblo no está, el pueblo no juega. Al fin y al cabo el que tiene el poder es el dueño del tablero.

¿A favor o en contra de las nuevas tecnologías?

Estoy en contra de la falta de criterio para usar la tecnología. Hay que saber usas lar herramientas, sino se vuelven en una dependencia, y la dependencia te va a hacer tonto. Encendamos el cerebro y empecemos a conversar.

Un mensaje final a tus seguidores...

Les diré que no solo compartan los hits, sino compartan el mensaje, Amén es más que un ‘rockstar’, es un mensaje, es lo que más me importa. No dejen la música de lado, la música cura.

Los tickets virtuales para poder disfrutar del talento de MARCELO MOTTA y toda su banda tendrán un costo accesible de s/.25 nuevos soles y podrán ser adquiridos en la web de JOINNUS.