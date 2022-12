El actor Marcelo Oxenford se enlazó este miércoles 21 de diciembre con el programa “América Hoy” para hablar sobre el robo que vivió días atrás en su departamento, ubicado en el distrito de Surco, que comparte con su esposa, la actriz Yvonne Frayssinet.

“Nos han saqueado prácticamente, la Policía hizo todas las averiguaciones, se ha portado muy bien con nosotros, pero el robo ya está”, dijo en un primer momento el actor argentino.

Ante ello, Ethel Pozo lamentó la situación y le pidió al actor que brinde más detalles de cómo sucedieron los hechos. “Lamentable, entiendo tu posición, a puertas de Navidad siempre empiezan los robos, los delincuentes. Cómo se dan cuentan que entraron”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

“Yo estaba en Buenos Aires, Argentina, la fui a buscar a mi hija Lucia. Yvonne estaba grabando, terminó la grabación, vino a casa, se cambió y fue hacer unas fotos, entre las 6 a 9 p.m. No sé cómo abrieron la puerta, nos han sacado todo”, explicó la pareja de Yvonne.

Sin embargo, Marcelo Oxenford resaltó que lo único que le importa en este momento es recuperar el pasaporte y visa de Yvonne Frayssinet, pues la necesitan para realizar viajes de trabajo a Estados Unidos.

“Yo pido un favor, señores ladrones, yo no pido que me devuelvan algo porque sé que no van a devolver. Lo único que les pido, se han llevado el pasaporte de Yvonne con la visa y nosotros tenemos un viaje de trabajo en marzo a Estados Unidos, y sacar el pasaporte es imposible conseguirlo más la visa”

Finalmente, el argentino aseguró que le daría una recompensa a la persona que le ayude a recuperar sus documentos a la popular Francesca Maldini de “Al fondo hay sitio”.

“Por favor, voy a gratificar si alguien me dice que lo encontró en la calle. Voy a dejar mi número 999 281 598. Por favor, se los voy agradecer, no quiero otra cosa”, resaltó el actor previo a terminar el enlace.

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford sufren robo

El reconocido actor Marcelo Oxenford denunció ante las cámaras de “+ Espectáculos” que días atrás sufrió un robo en su departamento, ubicado en el distrito de Surco, que comparte con Yvonne Frayssinet.

Según explicó, el lamentable incidente ocurrió cuando él estaba en Buenos Aires recogiendo unas maletas de su hija Lucia Oxenford. “ Yo estaba en Buenos Aires, me había ido a buscar a Lucia porque ella se venía, venía con muchas maletas y con el gato y el perro, yo me traje el gato y seis maletas . Ella se vino con el perro y seis maletas también. En la noche me llamó que ella fue a grabar, ya sabían que yo estaba viajando, le tenían el timer a Yvonne”, explicó en un inicio.

En otro momento, el argentino agradeció a la Policía por el apoyo que le brindó, pese a que aún no han encontrado a los responsables.