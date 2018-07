Marco Aurelio Denegri: Carlos Álvarez dice que fue un honor imitarlo

El actor cómico Carlos Álvarez lamentó la partida del intelectual Marco Aurelio Denegri, a quien imitó por más de 15 años.



“Para mí fue un honor hacer su personaje. Era un hombre erudito, sabio. Inteligente puede ser cualquiera, pero él estaba en otro nivel. Su muerte me ha dejado consternado”, dijo Álvarez.



Además, recordó la vez en que se conocieron.



“Sucedió hace varios años en los pasillos de América Televisión. Él acababa de dar una entrevista y cuando lo vi, lo saludé y le dije: ‘Espero que no le moleste’. Y él me respondió: ‘Qué me queda, solo reírme’. Me di cuenta de que no le gustaba mucho mi imitación, pero la respetaba”, expresó Álvarez.



El actor también resaltó el vacío que deja Marco Aurelio Denegri en la televisión peruana.



“En la actualidad se necesitan muchos Marco Aurelio Denegri, nos abría los ojos hablando de cultura. Hemos perdido a un erudito, no es cualquier intelectual. Es como un Jorge Basadre, un tipo que sabía muchísimo. En estos tiempos se requiere de una voz crítica, franca, lúcida”, indicó.



Álvarez contó que imitará hoy por última vez a Denegri.



“En mi programa ‘Al diablo con la noticia’, a las 11 de la noche por Willax, lo imitaré por última vez. Y espero que también se pueda hacer un homenaje con Jorge Benavides. El sketch que realizábamos era muy divertido”, apuntó.