Marco Romero se alista a volver a los escenarios tras la prolongada ausencia de espectáculos en vivo por la pandemia. “Mi lugar bendito” es el nombre del concierto que presentará este 15 de septiembre y también es un reciente tema a dúo con Renata Flores que forma parte de su repertorio, y en el que reafirma su apuesta por nuestra música con toques de fusión

“Será un espectáculo que me permitirá nuevamente mostrar a la gente lo que he venido haciendo hace buen tiempo, mis nuevas canciones, mi propuesta y, por otro lado, tendré la oportunidad también de mostrar a mi banda y mi música en vivo. También considero que será una puerta importante para convocar a talentos jóvenes como Milena Warthon, César Vega y Cielo Torres y a una grande como Bartola, que será una invitada de lujo”, dice Romero que hará retumbar el C.C Bianca de Barranco.

Siempre estás reafirmando tu apuesta por darle a nuestra música otros aires sin perder la esencia, no has cesado en tu lucha... Sí, claro. Desde que nací musicalmente hace 22 años, lo hice con “Ahora Báilalo” un festejo muy a mi estilo, eso fue lo que decidí, afortunadamente esa lucha me ha regalado muchas satisfacciones porque después de muchos años de trabajo las cosas se fueron dando. Nunca renuncié, nunca cambie a otra cosa por plata, porque la tentación era grande, no me fui a la cumbia o la salsa.

La honestidad también en la música, ante todo...

Hago lo que me nace y me gusta, pero siempre la música peruana será el género que prima y el que gana. Al final de cuentas lo que hago es desarrollar mi propuesta en base a nuestro acervo que es mi pasión y poder fusionar con otros géneros que también me atraen.

Cantautor tendrá de invitados en su concierto del 15 de septiembre a Bartola, César Vega, Cielo Torres y Milena Warthon

AUTÉNTICO

Hay mucho talento joven que quiere dedicarse a la música criolla, pero las tendencias de moda les hace cambiar de opinión.

Yo creo que cuando uno hace las cosas de forma auténtica todo funciona, a veces tarda un poquito, a veces no, pero el ser auténtico te da un nivel de permanencia en el tiempo. Cuando vas variando de aquí para allá y no puedes tener autenticidad con lo que dices y haces, o lo que eres, nadie te cree.

Tu insistencia dio por resultado ¿Porque yo creo en ti”, ¿imaginabas el suceso? No lo imaginé nunca, uno puede soñar con muchas cosas que desea conseguir en la vida, como el éxito, pero cuando no dimos cuenta que la canción sonaba por todos lados, no nos quedó otra que subirnos al caballo y cabalgar.

Los compositores escriben una canción, la lanzan y lo que pase después ya no depende de ustedes...

Ah, eso sí, eso depende directamente del cariño del público, porque por más que uno empuje el tema, si la gente no la elige, allí quedó todo.

