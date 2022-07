El cantante criollo Marco Romero comentó que estas Fiestas Patrias debemos celebrar y valorar nuestra Independencia, buscando ser siempre un país justo y soberano. Cuenta que es amante de los desfiles militares, y que siempre lo paso en familia disfrutando nuestra comida y la buena música criolla.

¿Marco, cómo vas a celebrar estas Fiestas Patrias?

Este año voy a trabajar, pero también tendré tiempo para poder darme un pequeño paseo con la familia, salir con mis hijos. Sin embargo, no dejamos de celebrar la Independencia del Perú, conociendo cada día nuestra historia para valorarla, y buscando que seamos siempre un país justo y soberano.

¿Qué recuerdos de tu niñez en Fiestas Patrias?

Siempre me ha gustado el desfile militar, lástima que ahora solo sea televisado. Desde niño me ha encantado, algunas veces los veía por televisión sentado en casa, pero también tuve la oportunidad de ir con mi abuelo. Vivía al final de la avenida Brasil y me llamaba mucho la atención ver los armamentos, y cómo los soldados realizan sus desplazamientos, sus marcha, sus figuras…

Siempre con buena música y nuestra rica comida...

Bueno, de hecho en Fiestas Patrias siempre es un motivo bonito para que toda la familia se junte y disfrutar de la peruanidad que nos embarga, la música siempre es importante y la comida une más a las familias.

¿Eres un chef en la cocina?

Me gusta la cocina, pero estoy lejos de ser un chef. Hago cosas simples pero ojo, me salen buenazos… como el arroz chaufa, lomo saltado o un pollo saltado. Sin embargo, mi especialidad son los ‘mengunjes’, esos platos en donde juntas lo que quedó de ayer, fríes algo y acomodas otras cosas, me quedan bien y funcionan, a mi hijo Nicolás le encantan. Siempre me lo pide, así que me defiendo, no me muero de hambre.

¿Y qué sueles comer para vivir estas Fiestas Patrias?

La comida es algo fundamental en toda celebración y nuestra comida es un deleite, un pretexto para la celebración. A mí me encanta la pachamanca, el cuy chactado, el ají de gallina, un arroz con frejoles o su cebiche. Y claro, su pisco sour, algarrobina o un pisco puro.

Hasta hace unos años era muy clásico ir a una peña en estas fechas, ¿se va dando un cambio?

Me ha tocado dar muchas serenatas al Perú, pasarme de peña en peña, cuando estos locales reventaban de gente, como ahora sucede en las salsotecas. Recuerdo al público cantando a una sola voz los valses y festejos, pero yo siento que está volviendo nuevamente, pues hemos tenido figuras inmensas como el Zambo Cavero, Óscar Avilés, Lucila Campos y otros que nos han dejado un legado enorme.

La música criolla está en el ADN del peruano…

Con esos referentes es innegable, yo siento que la música criolla en estas fiestas se canta más que nunca, creo que representa ese espíritu de patriotismo, eleva un sentimiento patriótico importante pues hay muchas canciones que le cantan al Perú.

Así como tus composiciones para la selección…

Las canciones que he hecho marcan un momento importante de mi vida, un antes y después, pues ‘Porque yo creo en ti’ se hizo en la campaña para Rusia y llegamos al Mundial, se disfrutó mucho. Ahora no hemos podido clasificar pero más allá de la tristeza, sabemos que tenemos la oportunidad de seguir compitiendo.