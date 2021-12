El cantautor Marco Romero afirmó que la pasó muy bien en el especial navideño de Gisela Valcárcel y espera que el próximo año lo llamen para participar en ‘El artista del año’.

“Las dos veces que estuve en el programa de Gisela, como jurado y en el especial navideño, la pasé muy bien. Es increíble el talento, como han evolucionado cantantes como Yahaira, César Vega , Estrella , pero el escenario de Ruby (Palomino) es muy fuerte. Ojalá que me llamen para cantar en ‘El artista del año’”, señaló el creador de ‘Porque yo creo en ti’.

¿Te gustaría participar en ‘El artista del año’, porque eres un artista de trayectoria y podría jugarte en contra?

Sí, claro que me gustaría. Mira por el programa ha pasado Josimar que tiene muchos años y mucha cancha, Yahaira también la tiene, Ruby Palomino igual y si me invitan yo iría.

Sería interesante verte en ese escenario porque los sacan de su zona de confort.

Totalmente. Eso es lo interesante, creo que te llevan por un plano diferente. Al final, yo he hecho hasta teatro con la gente de ‘Los Productores’ y, la verdad, que también me sacó de mi zona de confort porque no soy actor, pero aprendí, conocía gente espectacular. Además, creo que después de la pandemia y de todo lo que ha pasado debemos hacer de todo.

Te gustan los riesgos...

Creo que no debemos limitarnos absolutamente a nada porque nos hemos dado cuenta de que la vida es hoy, en este instante, mañana no sabes si estarás o no, si va faltar un ser querido, si vas a darle esa alegría a tu abuelita, a tu mamá, que te vean en pantalla, que te aplaudan, que te motiven, que renieguen cuando hablen mal de ti porque es parte de. Yo creo que no debemos perder la oportunidad de vivir, de sentirnos vivos y de realizar todo lo que nos quedó pendiente y no tener miedo a nada porque, como repito, ya nos hemos dado cuenta que la vida es hoy, mañana no sabemos.

Marco Romero alista disco en el que fusionará festejo con la música urbana

Marco Romero está dispuesto a seguir refrescando nuestra música criolla y afroperuana, sin perder sus raíces, pero sí dándole esos aires renovados que la mantengan vigente para las jóvenes generaciones. Es así que el músico se encuentra trabajando en un nuevo álbum, proyecto musical que será estrenado en octubre y con el que promete sorprender por su acercamiento a la música urbana.

Aunque prefiere no dar muchos detalle sobre lo que viene preparando, trascendió que el primer sencillo de esta nueva producción musical será un “feat” con una cotizada cantante peruana del género urbano, Renata Flores, dupla que sin duda dará mucho que hablar. En tanto, el artista prosigue en la conducción del programa musical “Una y mil voces” de TV Perú junto a la gran Bartola, donde dan tribuna a nuevos talentos de la música peruana y en el programa radial “Súbele el volumen” de Radio Nacional.

