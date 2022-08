El cantante criollo Marco Romero contó que pronto lanzará un nuevo disco donde tendrá diversos invitados, como César Vega, Susan Ochoa, Yahaira Plasencia y Lucho Quequezana donde explorará diversos géneros peruanos con algunas fusiones.

“Estoy terminando de grabar un nuevo disco, espero que salga completo a fines de este año o inicios del 2023. Ya he lanzado algunos adelantes donde he hecho feat con Renata Flores y César Vega. Luego, ya he grabado con Susan Ochoa, con Yahaira Plasencia y Lucho Quequezana, entre otros”, enfatizó el cantante criollo Marco Romero.

¿Qué vas a grabar con Yahaira Plasencia?

Estoy haciendo un disco de propuesta, no tiene los clásicos valses criollos, pero se mantiene la esencia del criollismo. Con Yahaira Plasencia hemos grabado un festejo, un tema que está muy potente, con mucho cajón.

¿Cómo va el programa ‘Una y mil voces’?

Ya estamos grabando de manera presencial junto a Bartola, pues durante toda la pandemia lo hacíamos desde casa. En esta nueva temporada seguimos brindándole espacio y oportunidades a los nuevos cantantes, pues la música criolla se está renovando, siempre se mantiene viva. Y para setiembre tendré un show en el Centro de Convenciones Bianca junto a Bartola, Cielo Torres, Milena Warthon y César Vega.

CELEBRÓ FIESTAS PATRIAS CON RICA COMIDA PERUANA

El cantante criollo Marco Romero comentó que estas Fiestas Patrias debemos celebrar y valorar nuestra Independencia, buscando ser siempre un país justo y soberano. Cuenta que es amante de los desfiles militares, y que siempre lo paso en familia disfrutando nuestra comida y la buena música criolla.

¿Marco, cómo vas a celebrar estas Fiestas Patrias?

Este año voy a trabajar, pero también tendré tiempo para poder darme un pequeño paseo con la familia, salir con mis hijos. Sin embargo, no dejamos de celebrar la Independencia del Perú, conociendo cada día nuestra historia para valorarla, y buscando que seamos siempre un país justo y soberano.

¿Qué recuerdos de tu niñez en Fiestas Patrias?

Siempre me ha gustado el desfile militar, lástima que ahora solo sea televisado. Desde niño me ha encantado, algunas veces los veía por televisión sentado en casa, pero también tuve la oportunidad de ir con mi abuelo. Vivía al final de la avenida Brasil y me llamaba mucho la atención ver los armamentos, y cómo los soldados realizan sus desplazamientos, sus marcha, sus figuras…

Siempre con buena música y nuestra rica comida...

Bueno, de hecho en Fiestas Patrias siempre es un motivo bonito para que toda la familia se junte y disfrutar de la peruanidad que nos embarga, la música siempre es importante y la comida une más a las familias.