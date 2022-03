El cantautor Marco Romero dijo que esta noche le ganamos con todo a Paraguay y su tema ‘Vamos Perú’ se ha convertido en la nueva canción que acompaña a la selección.

“Esta canción ha empezado a tomar vida propia gracias al público, a los que van a los estadios siempre. Es una canción que tiene un mensaje de amor a la patria”, señaló.

Te estás volviendo en el compositor de la selección...

Ja, ja, ja... no sé. Yo creo que lo que pasa es que me gusta mucho el deporte, mi país al 100% y se han combinado las dos cosas bien para que salgan canciones. ‘Vamos Perú’ la hice con un amigo que se llama Gonzalo Calmet y, bueno, estamos muy contentos porque la gente la ha aceptado muy bien, ha crecido brutalmente en esta semana y ya la están cantando. Ya se volvió parte de los temas que acompañan a la selección.

Está siguiendo los pasos de ‘Porque yo creo en ti’

‘Porque yo creo en ti’ es una cosa mucho más grande, es como un himno más que cantan los niños, grandes, jóvenes. Pero ‘Vamos Perú’ está tomando cuerpo, va avanzando y eso me alegra mucho porque también acompaña a los chicos en un sentimiento, hay una frase que dice: Vamos Perú porque yo te sigo a dónde vayas tú” porque cada uno de nosotros es el Perú.

Polo Campos también componía canciones para el Perú, a todo aquello que nos unía como peruanos.

Sí, el alma de Augusto Polo Campos es increíble, ‘Contigo Perú’ y ‘Se llama Perú’ son canciones emblemáticas. También ha habido otros compositores como Chabuca Granda, Mario Cavagnaro. Muchos compositores le han compuesto a la patria desde diferentes ángulos, visiones, pero creo que bajo el mismo sentimiento que es el amor al lugar que te vio nacer, que te vio crecer y con muchas cosas que te hacen sentir orgullosos como las costumbres, la comida, los lugares, la forma de hablar y ese sello rojo y blanco que te hace decir que eres peruano.

¿Cómo nació ‘Vamos Perú’?

Yo estaba en el 2020, en mi academia de baile, y me fue a buscar mi amigo Gonzalo Calmet. Me propuso hacer una canción, en ese momento, yo estaba medio reacio porque no tenía muchas ganas de componer, pero nos sentamos y empezaron a salir las frases de la canción y en dos horas y media teníamos la canción. Cuando la tocamos dijimos: ‘Oye esta canción está buenaza’ y así nació ‘Vamos Perú’

Esta noche le ganamos a Paraguay.

Ganamos de todas maneras, no hay forma que el Perú no le gane a Paraguay. Le vamos a ganar en la tribuna, en la calle, en todos lados. Vamos a alentar con todo lo que tengamos, hay que dejar el alma en la tribuna, así como los jugadores en la cancha.