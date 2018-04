El actor Marco Zunino espera que Mónica Sánchez y Karina Calmet, quienes se han insultado a través de las redes sociales como Twitter y Facebook puedan solucionar sus problemas y volver a ser amigas.

¿Qué opinión tienes de la pelea entre Mónica Sánchez y Karina Calmet?

De eso prefiero no opinar... he trabajado con las dos y tuve una excelente relación con ellas, pero ya no (trabaja con ellas) y no tengo un rol.

¿Esperas que puedan solucionar sus problemas?

Sería lo mejor. En un momento fueron amigas, así que sería bueno que se solucione.

Marco Zunino afirmó que está emocionado por el estreno de la telenovela ‘Torbellino’ y no descarta que hagan algunos shows con el grupo.“No nos vamos a relanzar, pero algunos conciertos sí haríamos”, señaló.

(M.Casas)