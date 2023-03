Marco Zunino acaba de hacer una impactante revelación. Y es que el recordado ‘Cosito’ de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ ofreció una entrevista en la que indicó que hace aproximadamente 5 años le diagnosticaron cáncer a la piel, lo que para él fue un shock.

“Fue hace como cuatro o cinco años (el diagnóstico) (...) “De niño me gustaba destruirme en la playa, el verano significaba insolarme, y antes no nos echaban bloqueador sino bronceador, terminaba morado porque tengo la piel sensible”, contó inicialmente al diario El Comercio.

“Cuando te dicen que tienes cáncer, te da un ‘shock’ momentáneo. Por suerte la gente que manejó mi tema fue bacán. Recuerdo que estaba comiendo con una amiga, cuando me llamaron del consultorio de la doctora que me había extraído el lunar para analizarlo, dijeron que debía ir”, agregó.

Explicó que “de hecho intuí que algo malo pasaba, colgué el teléfono y fui corriendo a verla. Tuve un melanoma, un cáncer de piel agresivo que fue detectado a tiempo. Tuve mucha suerte ”. Asimismo, aseguró que aquella experiencia le cambió la vida. “Ahora me cuido mucho, uso bloqueador todo el tiempo, y me hago chequeos permanentemente”, enfatizó.

¿'Cosito’ regresa a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Marco Zunino también indicó que no le molesta que hasta la fecha le digan ‘Cosito’, por su papel de Leonardo Llanos, hermano de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de Tiburón’ en ‘Al Fondo hay Sitio’; sin embargo a pesar de tenerle mucho cariño descartó tajantemente que por ahora tenga planes de regresar a la teleserie, tal como lo vienen haciendo otros personajes.

”La llegada de ese personaje fue una cosa de locos, un referente muy fuerte, nadie pudo calcular el éxito que tendría, al presidente (Ollanta Humala) empezaron a decirle “Cosito”. Es un personaje que se ganó el cariño de la gente. Cuando pasó por una construcción de un edificio, los albañiles me gritan con mucho cariño: ‘Cosito’. (¿Regresarías a ‘AFHS’?) No hay ninguna posibilidad por ahora, no hay ninguna propuesta ”, señaló.