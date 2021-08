Marco Zunino está contento por el éxito que alcanzó el estreno de la segunda temporada de la serie ‘Control Z’, que se emite por Netflix, pues está posicionada en el top 10 de los programas más visto de esta plataforma a nivel mundial.

Esta producción narra la historia de un grupo de adolescentes de clase alta que se enfrentan a un hacker que con la ayuda de la tecnología revela sus secretos ocasionando un gran descontrol al interior del colegio en el que estudian.

“El estreno fue hace dos semanas y ese día obtuvo el primer lugar en Perú, Costa Rica, Brasil, México, a la semana siguiente estuvo en el sexto puesto y ahora está entre los diez programas más populares de esta plataforma”, precisó Zunino.

En esta nueva entrega, a poco más de un año de su debut, tu personaje ‘Damián’ (exjugador de fútbol) enfrenta nuevos problemas.

Él tiene un problema con su hijo ‘Javier’, quien estuvo a punto de morir. ‘Damián’ tratará de acercarse a él, pero solo encuentra una manera de hacerlo y es a través del dinero. También lidia con sus ‘rollos’ , su soledad, el haber sido una estrella del fútbol con plata y es en ese momento que empieza a salir con ‘chibolitas’, se mete en una App que se llama ‘Sugar Daddy’, donde encuentra chibolas, en ese momento surgirá otro conflicto al descubrirse quiénes son esas chibolitas. La trama se pondrá más fuerte y enredada para mi personaje.

El peruano Marco Zunino en "Control Z". (Foto: Netflix)

El argumento de la serie está basado en hecho real.

Así es, narra al experiencia de los chicos de un colegio y cómo el ciberacoso se convirtió para ellos en una amenaza constante . Esta es una realidad no solo de México, sino de toda Latinoamérica, por eso es que muchos jóvenes se identifican con ella. En esta nueva temporada el hacker quiere hacerle justicia al chico que muere en la primera temporada, entonces empieza atacar a todo el mundo y todos están aterrados.

¿Aparte de este trabajo tienes otra propuesta de Netflix?

Este lunes empiezo a grabar otro proyecto, pero no puedo hablar mucho, me han pedido mucha reserva, pero estoy muy entusiasmado y también participaré en una obra de teatro, que no es musical, con artistas mexicanos, así que ahí estamos avanzando.

El cine está en tus planes...

Estoy esperando el estreno de ‘Las mejores familias’ de Javier Fuentes que va estar en la cartelera del Festival de cine de Lima este 26 de agosto.

Cambiando de tema, en México el caso de Laura Bozzo está sonando fuerte.

De verdad es tan grande el medio aquí , hay tanta farándula que a veces nadie se entera de las cosas que pasan, pero sí lo de Laura está en todas partes, sin embargo no se qué está pasando con ella.