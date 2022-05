El actor Marco Zunino afirma que espera que ‘Al fondo hay sitio’ regrese con la esencia que lo convirtió en un fenómeno televisivo, la gente aún lo recuerda como ‘Cosito’ y es la imagen de la campaña ‘Misión Posible por la Educación’ de Unicef.

“A mí me parece bien el regreso de ‘Al fondo hay sitio’, ojalá recuperen la esencia que es, creo, lo más importante y por lo cual la gente se reía tanto, se relajaba y por eso que llego a tanta gente sin importar la clase social ni nada. Fue una serie que fue un fenómeno, yo creo que sí logra eso sería maravilloso”, dijo el actor.

Veremos el regreso del ‘Cosito’...

Hasta el día de hoy me dicen ‘Cosito’, creo que será por el resto de mi vida. (Ollanta) Humala y yo estamos fregados ja, ja, ja.

Te llamaron para que formes parte de esta nueva temporada.

Tuve un diferente acercamiento a la serie, yo no puedo adelantar absolutamente nada, pero no.

Si te hicieran la propuesta, ¿aceptarías?

Te juro que no lo sé porque le tengo mucho cariño al personaje. Ese personaje me trajo tantas satisfacciones, a nivel de llegada al público, y es lindo hacer comedia, pero a Karina (Calmet) la mataron en la serie.

Tal vez como invitado...

Bueno, eso lo hice. Yo me fui de ‘Al fondo hay sitio’ porque en esa época estaba buscando no sé qué (risas) y me salí de la serie. Regresé muchas veces como invitado por el cariño que le tengo, así que no lo descarto.

Estás trabajando en otros proyectos en el extranjero...

Sí, pero si hay un proyecto interesante (en Perú) yo vengo. Lo último que hice aquí fue ‘Las mejores familias’, la película de Javier Fuentes León, pero por ahora estoy ocupado por allá (México). Se viene teatro, ‘Control Z’ que es una serie muy exitosa a nivel mundial y está muy buena la tercera temporada, que es la última.

Ahora estás en Perú para anunciar la campaña ‘Misión Posible por la Educación’ de Unicef.

Siempre digo que soy una afortunado de haber sido llamado por el Unicef para ser parte de todas estas campañas. Lo maravilloso es que a través de esto podemos que hacer que el público, que la gente sea parte de todo esto y ayudar al país. Unicef es una institución en la que realmente puedes confiar, sabes que todas tus aportaciones están totalmente seguras. El prestigio de Unicef es una cosa muy importante para ellos y la cuidan muchísimo. Entonces, sabes que tu plata va a ir a un lugar y sobre todo se va a invertir en la educación. Para colaborar entras a la página web de Unicef.pe y donas lo que quieras, pero a partir de los 30 soles puedes ganar un auto cero kilómetros. Esta campaña termina el 4 de junio en una especie de Teletón con ATV.

Marco Zunino apoya la campaña 'Misión Posible por la Educación' de Unicef que busca recaudar 2 millones de soles

De otro lado, Unicef informó que el objetivo de ‘Misión Posible por la Educación’ es recaudar 2 millones de soles y poder equipar miles de aulas escolares que no tienen mobiliario o están en mal estado, así como distribuir kits de apoyo educativo y adquirir 4 mil 500 tablets que serán distribuidas en regiones como Ucayali, Loreto, Huancavelica y Lima Norte.

