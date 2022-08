El cantante español Marco Llunas afirma que es un romántico empedernido y lo suyo no es el reguetón. Tiene el sueño de cantar en un mismo escenario con su papá, Dyango, y sus hijos.

“Tengo mucha ilusión de reencontrarme con el público peruano. Cuando voy por el mundo y me encuentro gente peruana yo les digo: ‘Yo soy Marcos del Perú y balnearios’ ja, ja ja”, dijo el cantante español que se presentará mañana en el Bianca de Barranco, luego viajará a Huancayo y Cusco.

Ya tienes 29 años de carrera y sigues cantándole al amor, ¿eres un romántico empedernido?

Eso parece, así me criaron, mi papá me enseñó. Yo le enseño a mis hijos, pero ellos se van más por el reguetón

Tú no te has inclinado por estos ritmos modernos.

No, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Yo no me veo haciendo reguetón, es mejor mantenerse en lo que uno sabe hacer bien y no meterse en sitios que no es lo tuyo por querer tener éxito o es lo que está sonando. No es lo mío.

Eres fiel a tu esencia...

Claro. Yo he hecho salsa, bachata, cumbia, vallenato. He hecho cosas diferentes, me he movido un poco, pero mi esencia es la que es. Soy más romántico, me gusta cantar, agarrar las melodías, expresar... eso con otro tipo de música no lo puedo hacer.

Hablando de otro tema, ¿cómo está tu hijo Izan?

Bien, tú sabes que Izan hizo la primera parte de la serie de Luis Miguel y mi segundo hijo, Axel, era el hermanito de Luis Miguel que estuvo en algunos capítulos de la segunda y también de la tercera temporada. Ellos están con mucha ilusión, con muchas ganas, uno quiere ser más cantante y el otro más actor. Yo tratando desde mi humilde posición de artista, con un poco de recorrido, y como papá de ayudarlos en lo que pueda...

Tus hijos están siguiendo los pasos...

Ellos pueden hacer lo que quieran, si quieren ser médicos les pagaré la carrera y les voy a ayudar en lo que sea. Mi papá peleó para que yo no fuera cantante y al final ‘la cabra tira al monte’, como decimos en España. Esta no es una carrera fácil, yo la he disfrutado y la he padecido mucho, pero qué le vamos a hacer y si mis hijos lo quieren, yo voy a estar ahí. Yo quiero que sean felices.

Por cierto, cómo tomaste los comentarios que decían que tú eras como el papá de Luis Miguel y ‘explotabas’ a tus hijos.

Ese comentario era de alguien que quería seguir (con la historia). Como se murió el papá (de Luis Miguel) dijo ‘vamos a buscar a alguien’. Es una tontería que ya todo el mundo sabe que no es cierto, ya me conocéis.

Tienes todavía el sueño de cantar en un mismo escenario con tu papá, Dyango, y tus hijos.

Exacto lo tengo. Lo que pasa es que (mi papá) ahora tiene 82 años. Estuvo cantando en Nueva York, luego se fue a Miami con el Puma, José Luis Rodríguez, y cantaron juntos. En octubre vuelve a Madrid. Sigue cantando, dice que hasta que aguante, ya le he dicho que aguante un poco más que ya vamos a ir todos a cantar.

SHOW DE MARCOS LLUNAS

El cantautor español realizará un show en vivo el 3 de agosto en el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco, y tendrá como invitado especial a Jairo Tafur, el imitador de ‘Dyango’. Las entradas están en venta en Teleticket de Wong y Metro.

Llunas también se presentará el 4 de agosto en Huancayo, el sábado 6 en Cusco y el domingo regresa a Lima para su concierto de despedida en el Yield Rock del Centro de Lima.