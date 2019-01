Mari Calixtro: la dulce sonrisa de Latina, se confesó con Trome | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila



Esta vez pasará de entrevistadora a entrevistada y haremos que se sienta como en casa. La muchacha del rostro bonito, que nos llenaba de informaciones de una ciudad convulsionada, ahora es la conductora de un programa donde hace todo aquello que no se sabía de ella. Mari Calixtro es la dulce sonrisa que aparece por las pantallas de Latina, con varias historias por revelar.

De 1 a 10, ¿cuánto te pones en baile?

Tengo actitud.



¿De dónde te viene el ritmo?

Mi mamá y mi papá bailaban escuchando Gilberto Santa Rosa y tomando roncito.



Allí está la explicación.

Yo soy fan de Luis Abanto Morales.



¿Su mejor canción?

Dos: ‘Nunca podrán’ y ‘Las quimeras’.



¿Cantas?

Cuando falleció mi papá lo hice.



¿Tocas algún instrumento?

El cajón.

Mari Calixtro se confiesa (Fotos: Allengino Quintana) Mari Calixtro se confiesa (Fotos: Allengino Quintana)



¿Tu domingo feliz?

Escuchando música criolla y tomando unas ‘chelitas’.



¿Le entras a la cocina?

Preparo ají de gallina. Hago experimentos y muchas veces le echo vino.



¿Eres ama de casa?

Me gusta trapear, mi papá nos enseñó a no usar la lustradora.



¿Quién manda en el hogar?

A la mamá se le respeta por sobre todas las cosas.



¿Eres celosa?

Sí, pero de las inteligentes.



Explicación...

Jamás armaría escándalos. Con una mirada preguntaría: ¿Qué estás haciendo?



Vas con tu novio a una fiesta y sale a bailar con alguien que no eres tú...

Ella debe ser mi conocida.



Tu chico te llama y avisa que llegará tarde, porque su mejor amiga tiene un problema y saldrán a tomar un café...

Eso no puede suceder, ja, ja, ja.



¿Y si pasa?

Lo voy a recoger.



¿Eres la mujer moderna que paga la entrada al cine de su galán?

No tengo problemas en hacerlo mitad-mitad.



¿Un ejemplo sobre la felicidad?

Con mi hija Mikaela encontré el cincuenta por ciento de la felicidad absoluta.

¿Ella es tu vida?

Somos un equipo y no necesitamos refuerzos.



¿Una banda musical que te estremezca?

Con ‘Héroes del silencio’ me corto las venas.



¿Una manía?

Las carteras.



¿Otro gusto?

Tengo unos 25 juegos de buzos y todos de colores fuertes.



¿Zapatos?

Como 30 pares.



¿Una ‘chapa’?

Empecé de archivadora en el canal y me llamaban ‘manzana’, porque me ponía roja cuando me vacilaban.



¿Tu experiencia más dura reporteando en la calle?

Estuve en medio de una balacera en Jicamarca. También vi a un niño triturado que me obligó a dejar el periodismo por un tiempo.



¿Ya firmas autógrafos?

Al primero que le di uno fue al señor que vende pollo en mi barrio.

¿Diario Trome?

No entiendo cómo se enteran de todo.



¿Mari Calixtro?

Una mujer tímida.



Ahora sí la gente sabrá quién eres realmente...

Gracias por la entrevista y al diario por pensar en mí.



La señorita ‘Manzana’ ha madurado. Es una conductora que se va metiendo en el corazón de las familias. Transmite conocimiento y mucha sonrisa. Woody Allen tenía razón: “El talento para ser feliz es apreciar lo que tienes, antes de lo que no tienes...”.