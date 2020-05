SITUACIÓN DIFÍCIL. María Antonieta Alva fue entrevistada por Jaime Chincha. Al ser consultada sobre la entrega de un nuevo bono, la ministra de Economía dio confusa respuesta.

Tras el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra sobre la ampliación del Estado de Emergencia y el aislamiento social obligatorio, muchos ciudadanos se preguntan si el gobierno ha dispuesto la entrega de un nuevo bono. Esta duda fue respondida por María Antonieta Alva en una entrevista que le hizo el periodista Jaime Chincha.

Al respecto, María Antonieta Alva dio una respuesta bastante confusa. “Jaime, el esfuerzo que se está haciendo es el mayor esfuerzo en la historia del Perú (...) Muchas familias ya cobraron el bono y todavía hay mucho camino que recorrer para llegar a 5 millones de familias (...) Definitivamente somos conscientes que la cuarentena es una situación difícil", explicó la ministra de Economía.

María Antonieta Alva no habló sobre un nuevo bono, por el contrario indicó que iban a culminar con la entrega del bono de 380 soles y el universal que contempla una cantidad de 760 soles. “Creemos que el inicio de la reactivacion económica va a permitir que algunas familias se empiecen a recuperar, vamos a generar empleo con estas medidas”, continúo la funcionario del Estado.

La ministra de Economía indica que los ciudadanos tendrán que conformarse con el inicio de la reactivación económica. “Esas son las medidas que estamos tomando ahora, por ahora nuestro compromiso es culminar de pagar los anteriores bonos (...) por ahora el plan no contempla otro bono", precisó.

Quiénes son los beneficiados con el Bono Familiar Universal

Toda persona que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior podrá ser beneficiado con este bono familiar universal ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Dónde podré cobrar el Bono familiar Universal

El presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, declaró que el bono familiar universal de 760 soles sería entregado por medio de todo el sistema financiero y no solo por el Banco de la Nación

He sido beneficiado con el bono de 380 soles ¿Recibiré el Bono Familiar Universal?

La ministra Ariel Luna fue clara sobre este tema, en caso hayas recibido el beneficio del bono de 380 soles, solo recibirás 380 soles más para llegar a la suma total de 760 soles, y ya no recibir el bono familiar universal.

Consulta aquí si eres beneficiado con los bonos

Si eres beneficiarios del subsidio de S/ 380: https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Si aplicas al Bono Perú Unido: https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

Si aplicas al bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Bono Familiar Universal de 760 soles beneficiaría al 6.8 millones de familias del Perú

El presidente Martín Vizcarra señaló que 6 millones 800 mil hogares serán beneficiados con el Bono Familiar Universal de S/ 760 para mitigar los problemas económicos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

El objetivo es alcanzar un universo de 6.8 millones de familias, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estimado un presupuesto de S/ 5,168 millones.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL BONO?

Se espera que en los próximos días se habilite el link para realizar las consultas sobre el bono familiar universal de personas beneficiadas y posteriormente, se habilite la inscripción para el retiro del dinero.

El presidente Martín Vizcarra indicó también que el Perú es el país que mayor transferencias económicas ha destinado a las familias durante el Estado de emergencia por el coronavirus, en comparación con más países de la región.

Bono Universal Familiar de 760 soles

